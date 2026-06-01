Ülviyyə Fətəliyeva Avropa çempionatında ilk üçlükdədir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən qadınlar arasında şəxsi Avropa çempionatında Azərbaycan şahmatçısı Ülviyyə Fətəliyeva ilk üçlükdə qərarlaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, altıncı turun yekunlarına əsasən Fətəliyeva 5 xal toplayaraq 2-4-cü yerləri bölüşür. Əlavə göstəricilərə görə isə o, üçüncü pillədə qərarlaşıb. Turnir cədvəlinə 6 xalla Ukrayna təmsilçisi Anastasiya Hnatişin təkbaşına başçılıq edir.
Altıncı tur çərçivəsində Azərbaycan şahmatçısı türkiyəli Gülenay Aydını məğlub edib. Bu, Fətəliyevanın turnirdə dördüncü, ardıcıl isə ikinci qələbəsi olub. O, yeddinci turda ispaniyalı Sabrina Qutyerreslə üz-üzə gələcək.
Digər Azərbaycan şahmatçıları Günay Məmmədzadə və Gövhər Beydullayeva isə 4 xal toplayıblar. Onlar müvafiq olaraq 23-cü və 38-ci pillələrdə qərarlaşıblar. Azərbaycanın digər təmsilçiləri daha zəif çıxış edərək turnir cədvəlinin orta sıralarında yer alıblar.
Xatırladaq ki, qitə birinciliyinin yekunlarına əsasən ilk 10 yeri tutacaq şahmatçı 2027-ci il Dünya Kubokuna vəsiqə qazanacaq.