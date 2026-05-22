Azərbaycan Şahmat Federasiyası yeni loqosunu təqdim edib - FOTO

Bu gün Azərbaycan Şahmat Federasiyasının (AŞF) hesabat konfransı çərçivəsində federasiyanın yeni loqosu ictimaiyyətə təqdim edilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, təqdimat zamanı loqonu AŞF-nin baş katibi İlahə Qədimova təqdim edib.
O bildirib ki, yeni loqo şahmatın fəlsəfəsini və ölkədə bu idman növünün inkişafını əks etdirir.
Yeni vizual kimlik federasiyanın yenilənmə prosesinin bir hissəsi kimi nümayiş olunub.
Tədbirdə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov da yeni loqoya münasibət bildirib. Nazir loqonu bəyəndiyini qeyd edib və onun federasiya üçün uğurlu və düşərli olmasını arzulayıb.
