29 May 2026
AZ

Azərbaycanın iki şahmatçısı Avropa çempionatının ilk onluğunda yer alıb – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Şahmat
İcmal
29 May 2026 10:17
121
Azərbaycanın iki şahmatçısı Avropa çempionatının ilk onluğunda yer alıb – İDMAN.BİZ-in İCMALI

Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən qadınlar arasında şəxsi Avropa çempionatında Azərbaycan şahmatçıları Günay Məmmədzadə və Ülviyyə Fətəliyeva ilk onluqda qərarlaşıblar.

İdman.Biz xəbər verir ki, qitə birinciliyinin dörd turundan sonra Məmmədzadə 3,5 xal toplayaraq altıncı pillədə qərarlaşıb. Üç xalı olan Fətəliyeva isə onuncu yerdədir.

Dördüncü turda Günay bolqarıstanlı Qabriela Antovanı məğlub edib və beşinci turda Oliviya Kiolbasa (Polşa) ilə qarşılaşacaq. Ülviyyə isə hesabat turunda bolqarıstanlı Nadiya Tonçeva ilə heç-heçə edib və növbəti turda Anna Kazaryanla (Niderland) üz-üzə gələcək.

Xatırladaq ki, Batumidə keçirilən qitə birinciliyi Günay Məmmədzadə üçün övladının dünyaya gəlməsi ilə bağlı fasilədən sonra ilk ciddi turnirdir.

Nərmin Abdinova da uğurlu çıxışı ilə diqqət çəkir. Startdakı məğlubiyyətdən sonra ardıcıl üç qələbə qazanan şahmatçı hazırda 3 xalla 27-ci pillədə qərarlaşıb. Azərbaycan təmsilçilərindən Gövhər Beydullayeva (46-cı yer), Türkan Məmmədyarova (49-cu yer), Səbinə İbrahimova (51-ci yer), Gülnar Məmmədova (53-cü yer) və Mələk İsmayılın (59-cu yer) aktivində isə 2,5 xal var.

Əlavə edək ki, Avropa çempionatının yekununa əsasən ilk on yeri tutacaq şahmatçılar 2027-ci il Dünya Kubokuna vəsiqə qazanacaqlar.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanın qadın şahmatının lideri Batumidə Avropa çempionatına uğurlu start verib - İDMAN.BİZ-in İCMALI
27 May 13:27
Şahmat

Azərbaycanın qadın şahmatının lideri Batumidə Avropa çempionatına uğurlu start verib - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Ülviyyə Fətəliyeva iki turdan sonra turnir cədvəlinə başçılıq edir
Azərbaycan Şahmat Federasiyasının hesabat konfransı keçirilib - YENİLƏNİB + FOTO
22 May 12:35
Şahmat

Azərbaycan Şahmat Federasiyasının hesabat konfransı keçirilib - YENİLƏNİB + FOTO

Federasiyanın yeni loqosu və yenilənmiş veb-saytının təqdim olunub
Azərbaycan Şahmat Federasiyası yeni loqosunu təqdim edib - FOTO
22 May 12:12
Şahmat

Azərbaycan Şahmat Federasiyası yeni loqosunu təqdim edib - FOTO

Loqonu AŞF-nin baş katibi İlahə Qədimova təqdim edib
Fərid Qayıbov şahmatçıların uğurlarını yüksək qiymətləndirib
22 May 11:43
Şahmat

Fərid Qayıbov şahmatçıların uğurlarını yüksək qiymətləndirib

O, son dövrlərdə Azərbaycanda şahmatın sürətlə inkişaf etdiyini vurğulayıb
Sualtında şahmat çılğınlığı: dünya çempionu bəlli oldu - FOTO/VİDEO
22 May 10:06
Şahmat

Sualtında şahmat çılğınlığı: dünya çempionu bəlli oldu - FOTO/VİDEO

Polşada keçirilən qeyri-adi yarışda iştirakçılar həm zəka, həm də nəfəs dözümlülüyü üzrə mübarizə aparıblar
Azərbaycanın 12 şahmatçısı Avropa çempionatında mübarizə aparacaq
20 May 14:03
Şahmat

Azərbaycanın 12 şahmatçısı Avropa çempionatında mübarizə aparacaq

Batumidə qadın şahmatçılar arasında şəxsi Avropa çempionatı keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi