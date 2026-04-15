Özbəkistanlı şahmatçının "Counter-Strike" sevgisi

15 Aprel 2026 17:46
Özbəkistanlı şahmatçının “Counter-Strike” sevgisi

Özbəkistanlı şahmatçı Cavohir Sindarov “Counter-Strike” kompüter oyunları seriyasına olan marağından bəhs edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, gənc qrossmeyster bir vaxtlar şahmatdan daha çox kompüter oyununa vaxt ayırdığını etiraf edib.

"Digər uşaqlar gündə 10 saat şahmatla məşğul olduğu halda, mən hər gün vaxtımı “Counter-Strike”a sərf edirdim. 2019-cu ildə qrossmeyster olanda belə, hər gün 2-3-4 saatımı ayırırdım. Karantin dövrü mənə çox kömək etdi: həmin vaxt “Counter-Strike” oynamaqdan həqiqətən yoruldum və anladım ki, artıq şahmata qayıtmaq vaxtıdır. Karantindən sonra çox ciddi şəkildə çalışmağa başladım və həyatım dəyişdi", – deyə Sindarov bildirib.

Qeyd edək ki, 20 yaşlı şahmatçı iddiaçılar turnirində vaxtından əvvəl qalib gəlib və yaxın zamanda şahmat tacı uğrunda mübarizə aparacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanlı şahmatçı Avropa çempionatında liderliyə yüksəlib - FOTO
10:25
Şahmat

Azərbaycanlı şahmatçı Avropa çempionatında liderliyə yüksəlib - FOTO

Aydın Süleymanlı Polşada keçirilən qitə birinciliyində beşinci qələbəsini qazanıb
Özbəkistanlı şahmatçı İddiaçılar Turnirinin erkən qalibi olub
14 Aprel 20:42
Şahmat

Özbəkistanlı şahmatçı İddiaçılar Turnirinin erkən qalibi olub

2026-cı il İddiaçılar Turnirinin son, 14-cü turu titul yarışında formal olacaq
Azərbaycan şahmatçısı qitə birinciliyində növbəti qələbəsini qazanıb
14 Aprel 10:57
Şahmat

Azərbaycan şahmatçısı qitə birinciliyində növbəti qələbəsini qazanıb

Aydın Süleymanlı Polşadakı Avropa çempionatında lideri təqib edir
Yohannes Klebo Norveçin şahmat şirkəti “Norway Chess AS”a investor olub
13 Aprel 20:18
Şahmat

Yohannes Klebo Norveçin şahmat şirkəti “Norway Chess AS”a investor olub

İnvestisiya Total Chess World Championship Tour-un təşkili və inkişafına yönəldiləcək
Aynur Sofiyeva: “FIDE-nin xatirə medalı ilə təltif olunmaq böyük şərəfdir”
13 Aprel 16:03
Şahmat

Aynur Sofiyeva: “FIDE-nin xatirə medalı ilə təltif olunmaq böyük şərəfdir”

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini uzun illərdir həyatını şahmata həsr etdiyini xatırladıb
Aydın Süleymanlı Avropa çempionatında ilk “10-luq”da
13 Aprel 11:19
Şahmat

Aydın Süleymanlı Avropa çempionatında ilk “10-luq”da

Qitə birinciliyində yalnız iki azərbaycanlı şahmatçı məğlubiyyət yaşamayıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 20:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Boz qurd”lar xallarını 52-yə çatdıraraq turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirdi
Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
13 Aprel 00:49
Futbol

Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Türam və Dumfris hərəyə dubl ediblər
La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB
13 Aprel 01:19
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB

“Sarı sualtı qayıq” bu qələbə sayəsində turnir cədvəlində üçüncü pillədə qərarlaşıb
Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar
01:04
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda PSJ “Real Madrid” - “Bavariya”, “Atletiko” isə “Arsenal” - “Sportinq” cütlüyünün qalibi ilə rastlaşacaq