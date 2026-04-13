Yohannes Klebo Norveçin şahmat şirkəti “Norway Chess AS”a investor olub

13 Aprel 2026 20:18
Yohannes Klebo Norveçin şahmat şirkəti "Norway Chess AS"a investor olub

11-qat Olimpiya çempionu və mükafatlandırılmış Norveç idmançısı Yohannes Klebo şahmat şirkəti “Norway Chess AS”ın investoru olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Klebo ilə yanaşı, futbolçu Erlinq Holand və keçmiş velosipedçi Tor Hushovd əvvəllər Norveç şirkətinə investisiya qoyublar.

“Şahmat mənim üçün uzunmüddətli bir investisiyadır.

Mən bu konsepsiyaya həqiqətən inanıram və əminəm ki, bu genişmiqyaslı və həqiqətən beynəlxalq idman növündə dəyər yaratmağa töhfə verə bilərəm”, - deyə Ski-Nordique Klebodan sitat gətirir.

Məlumata görə, investisiya, digər şeylərlə yanaşı, 2026-cı ilin payızında ilk dəfə keçirilməsi planlaşdırılan Total Chess World Championship Tour-un təşkili və inkişafına yönəldiləcək.

