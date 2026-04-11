11 Aprel 2026 11:50
AŞF İcraiyyə Komitəsinin iclasında Aynur Sofiyeva xüsusi xatirə medalı ilə mükafatlandırılıb - FOTO

Azərbaycan Şahmat Federasiyasının (AŞF) İcraiyyə Komitəsinin 2026-cı ildə ilk iclası keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, iclasda çıxış edən AŞF-nin prezidenti Mahir Məmmədov Gəncənin ilk dəfə ev sahibliyi etdiyi 8-18 yaşadək oğlan və qızlar arasında Azərbaycan çempionatının yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu bildirib.

Federasiya rəhbəri fərqlənən yeniyetmələrin məşqçilər tərəfindən nəzarətə götürüləcəyini qeyd edib.

Ötən ilin Beynəlxalq Şahmat Federasiyası - FIDE tərəfindən “Sosial şahmat ili” elan olunduğu xatırlanıb. Bu səbəbdən FIDE 2025-ci ildə bütün dünya üzrə şahmatın sosial layihələrə cəlb olunmasına diqqəti artırıb.

Beynəlxalq Şahmat Federasiyası 2025-ci ildə Azərbaycanda şahmata həsr olunan sosial layihələri yüksək qiymətləndirərək AŞF-nin İcraiyyə Komitəsinin üzvü, tanınmış şahmatçı Aynur Sofiyevanı xüsusi hazırlanan xatirə medalı ilə təltif edib.

İclas zamanı mükafat Aynur Sofiyevaya FIDE-nin vitse-prezidenti Mahir Məmmədov tərəfindən təqdim olunub.

İki saatdan çox davam edən iclasda Təsnifat Komissiyasının yaradılması və komissiyaya sədrin təyin edilməsi, qurumun saytının və loqosunun yenilənməsi, qadınlardan ibarət milli komandanın hazırlığı, federasiyanın dəstək proqramına dəyişikliklərin olunmasıyla bağlı məsələlər müzakirə olunub.

İclasda uşaq və gənclərdən ibarət komandanın baş məşqçisi Nicat Məmmədov, layihələr üzrə mütəxəssis Raul Quliyev, qadın şahmatçılardan ibarət komandanın məşqçisi Qədir Hüseynov və “Təhsil” RİM-nin şahmat üzrə baş məşqçisi Cavanşir Bağırovun hesabat və təklifləri dinlənilib.

AŞF rəhbəri Mahir Məmmədov milli komandaların payızda Özbəkistanda keçiriləcək Ümumdünya Şahmat Olimpiadasına hazırlığının federasiyasının diqqətində olduğunu söyləyib. Kişi şahmatçılardan ibarət komandanın olimpiadaya fərdi proqramla hazırlaşması barədə məlumat verilib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Şahmatçılarımız Avropa çempionatında qələbələrini sıralamaqda davam edir
10 Aprel 11:10
Şahmat

Şahmatçılarımız Avropa çempionatında qələbələrini sıralamaqda davam edir

Aydın Süleymanlı və Nicat Abasov uğurla irəliləyir, Gövhər Beydullayeva isə reytinqdə xeyli üstün rəqibini məğlub edib
Avropa çempionatında beş azərbaycanlı şahmatçı liderlər sırasındadır
9 Aprel 11:31
Şahmat

Avropa çempionatında beş azərbaycanlı şahmatçı liderlər sırasındadır

Aydın Süleymanlı əlavə göstəricilərə görə birinci pillədə qərarlaşıb
Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında şahmat yarışı baş tutub
9 Aprel 00:34
Şahmat

Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında şahmat yarışı baş tutub - FOTO

Qadınlar arasında Afaq Xudaverdiyeva (Mərkəzi Bank) birinci olub
Şahmatçılarımız Avropa çempionatına uğurla başladılar
8 Aprel 10:42
Şahmat

Şahmatçılarımız Avropa çempionatına uğurla başladılar

Startda yeganə məğlubiyyəti Şəhriyar Məmmədyarovun yetirməsi alıb
Avropa çempionatında Azərbaycanı 14 şahmatçı təmsil edəcək - FOTO
6 Aprel 12:42
Şahmat

Avropa çempionatında Azərbaycanı 14 şahmatçı təmsil edəcək - FOTO

Yarışda 43 ölkədən 502 şahmatçı iştirak edəcək
“Baku Open” şahmat festivalı start götürəcək - FOTO
3 Aprel 17:40
Şahmat

“Baku Open” şahmat festivalı start götürəcək - FOTO

Turnirin açılış mərasimi aprelin 28-nə planlaşdırılıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
10 Aprel 17:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
10 Aprel 01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb