6 Aprel 2026
Avropa çempionatında Azərbaycanı 14 şahmatçı təmsil edəcək - FOTO

6 Aprel 2026 12:42
Avropa çempionatında Azərbaycanı 14 şahmatçı təmsil edəcək - FOTO

Aprelin 7-də Polşanın Katovitse şəhərində şahmat üzrə şəxsi Avropa çempionatına start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Şahmat Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, mötəbər yarışda 43 ölkədən 502 şahmatçı iştirak edəcək.

Azərbaycanı Avropa çempionatında 14 şahmatçı təmsil edəcək. Qitə çempionatında təmsilçilərimizdən Aydın Süleymanlı, Məhəmməd Muradlı, Nicat Abasov, Read Səmədov, Xaqan Əhməd, Xəzər Babazadə, Şiroğlan Talıbov, Vüqar Manafov, Şahin Vəliyev, Ümid Aslanov, Gövhər Beydullayeva, Süleyman Süleymanlı, Əli Zuqanov və Ceyhun Hüseynzadə mübarizə aparacaq.

Avropa çempionatı gələn il keçiriləcək Dünya Kubokuna vəsiqə qazandıracaq.

Qeyd edək ki, qitə çempionatı 11 turdan ibarət olaraq təşkil edilir. Yarışa aprelin 19-da yekun vurulacaq.

