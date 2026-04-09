9 Aprel 2026
Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında şahmat yarışı baş tutub - FOTO

Şahmat
9 Aprel 2026 00:31
Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında şahmat yarışı baş tutub

Aprelin 8-də Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Şahmat Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında şahmat yarışı keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, Respublika Şahmat Mərkəzində təşkil olunan tədbirdə 19 dövlət qurumundan 49 əməkdaş iştirak edib.

Qadınlar arasında Afaq Xudaverdiyeva (Mərkəzi Bank) birinci olub. Qəndab Əzizova (“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC) yarışı ikinci, Fizzə İsmayılova (Dövlət Gömrük Komitəsi) üçüncü pillədə başa vurublar.

Kişilər arasında Sənan Quliyev (“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC) birinci, Murad Quliyev (Mərkəzi Bank) ikinci, Ədalət Umudov (Fövqəladə Hallar Nazirliyi) isə üçüncü yeri tutublar.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Şahmatçılarımız Avropa çempionatına uğurla başladılar
8 Aprel 10:42
Şahmat

Şahmatçılarımız Avropa çempionatına uğurla başladılar

Startda yeganə məğlubiyyəti Şəhriyar Məmmədyarovun yetirməsi alıb
Avropa çempionatında Azərbaycanı 14 şahmatçı təmsil edəcək - FOTO
6 Aprel 12:42
Şahmat

Avropa çempionatında Azərbaycanı 14 şahmatçı təmsil edəcək - FOTO

Yarışda 43 ölkədən 502 şahmatçı iştirak edəcək
“Baku Open” şahmat festivalı start götürəcək - FOTO
3 Aprel 17:40
Şahmat

“Baku Open” şahmat festivalı start götürəcək - FOTO

Turnirin açılış mərasimi aprelin 28-nə planlaşdırılıb
Azərbaycan yenidən dünyanın ən güclü 10 şahmat ölkəsi sırasına qayıtdı
3 Aprel 14:22
Şahmat

Azərbaycan yenidən dünyanın ən güclü 10 şahmat ölkəsi sırasına qayıtdı

FIDE-nin aprel reytinqində komandamız üç pillə irəliləyərək 8-ci yerə yüksəlib
Rauf Məmmədov Almaniyada “Grenke” şahmat yarışına qatılacaq
1 Aprel 20:55
Şahmat

Rauf Məmmədov Almaniyada “Grenke” şahmat yarışına qatılacaq

Yarışda FIDE reytinqinin lideri Maqnus Karlsen də iştirak edəcək
Azərbaycan şahmatçılarının FIDE reytinqində yeni mövqeləri müəyyənləşib
1 Aprel 16:34
Şahmat

Azərbaycan şahmatçılarının FIDE reytinqində yeni mövqeləri müəyyənləşib

Top şahmatçılar arasında gərgin rəqabət

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir
6 Aprel 20:51
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”ı darmadağın edərək ikinci yerdə möhkəmlənir - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB
6 Aprel 22:38
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Naxçıvan” “Sərhədçi”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

Pley-in mərhələsinin ikinci oyunları aprelin 7-də yekunlaşacaq
“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb
7 Aprel 21:31
Futbol

“Sabah” “Araz-Naxçıvan” üzərində geridönüşlə qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Matç “Liv Bona Dea Arena”da keçirilib
La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO
6 Aprel 01:32
Futbol

La Liqa: “Alaves” son dəqiqələrdə məğlubiyyətdən qaçdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Lukas Boyenin penaltisi “Osasuna”ya qələbə sevinci yaşamağa imkan verməyib