Özbəkistanlı şahmatçı İddiaçılar Turnirinin erkən qalibi olub

14 Aprel 2026 20:42
İyirmi yaşlı özbək qrossmeysteri Cavohir Sindarov Kiprin Peyya şəhərində keçirilən 2026-cı il İddiaçılar Turnirində sona bir tur qalmış qalib olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın 13-cü turunda Sindarov qara fiqurlarla oynayıb və əsas rəqiblərindən biri olan niderlandlı Aniş Giri ilə heç-heçə etdi. Cavohir artıq xalını 9,5-ə çatdırıb.

2026-cı il İddiaçılar Turnirinin son, 14-cü turu titul yarışında formal olacaq, çünki Sindarovun rəqiblərinin onu liderlikdən uzaqlaşdırmaq üçün nəzəri şansı yoxdur.

2026-cı il İddiaçılar Turnirində qalib gələn Sindarov rəsmi olaraq dünya şahmat tacı uğrunda görüşdə Hindistandan olan 19 yaşlı Qukeş Dommaracu ilə qarşılaşacaq.

