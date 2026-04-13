13 Aprel 2026
AZ

Aynur Sofiyeva: “FIDE-nin xatirə medalı ilə təltif olunmaq böyük şərəfdir”

Şahmat
Xəbərlər
13 Aprel 2026 16:03
104
Aynur Sofiyeva: “FIDE-nin xatirə medalı ilə təltif olunmaq böyük şərəfdir”

Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının (FIDE) xatirə medalı ilə təltif olunmaq Aynur Sofiyeva üçün böyük şərəfdir.

Azərbaycan Şahmat Federasiyasının (AŞF) İcraiyyə Komitəsinin üzvü FIDE-nin şahmata həsr olunan sosial layihələri yüksək qiymətləndirməsi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.

“Gördüyümüz işlər barədə məlumatlar Beynəlxalq Şahmat Federasiyasına ötürülüb. Bu səbəbdən təltif olunduq. Bu, mənim üçün böyük şərəfdir. Mükafatı qəbul edəndə də bildirdim ki, bu istiqamətdə işlərə davam edəcəyik və imkan daxilində daha da gücləndirəcəyik”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında deyib.

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini uzun illərdir həyatını şahmata həsr etdiyini xatırladıb:

“Amma müəyyən dövrdən sonra praktik şahmatdan ayrıldım. Digər istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərirəm. İllər ərzində qazandığım təcrübə ilə, formalaşmış biliklərlə imkan olduğu təqdirdə bu sahəyə töhfə vermək istəyirəm. Bugünkü işimlə də əlaqələndirərək şahmatın inkişafı yönündə müəyyən işlər etməyə çalışıram. Xüsusən də qızlar arasında şahmatın təşviqi üçün işlər görülür. Komitə tərəfindən mütəmadi olaraq belə tədbirlər keçirilir. Bundan əlavə, onların şahmata təşviq edilməsi də var. Belə bir layihəmiz var ki, sığınacaqlarda uşaqlar arasında şahmatı təşviq edək. Artıq bir sığınacaqda işlər aparırıq”.

Xatırladaq ki, Aynur Sofiyeva AŞF-nin İcraiyyə Komitəsinin iclasında xüsusi xatirə medalı ilə təltif edilib.

İdman.Biz
Məqalədə:

