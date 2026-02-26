26 Fevral 2026
AZ

Ruslan Ponomaryov Bakıya gələcək - Azərbaycan Şahmat Federasiyasından İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Şahmat
Xəbərlər
26 Fevral 2026 16:04
105
Ruslan Ponomaryov Bakıya gələcək - Azərbaycan Şahmat Federasiyasından İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Beynəlxalq Şahmat Federasiyası (FIDE) üzrə sabiq dünya çempionu Ruslan Ponomaryov ənənəvi “Baku Open 2026” şahmat festivalında iştirak edəcək.

Bu barədə İdman.Biz-ə Azərbaycan Şahmat Federasiyasından məlumat verilib.

Məşhur ukraynalı şahmatçı artıq Bakıdakı festivalda iştirak üçün razılığını verib və qarşıdakı yarışın iştirakçıları siyahısına daxil edilib.

Qeyd edək ki, Ruslan Ponomaryov FIDE versiyası üzrə ən gənc və sayca sondan əvvəlki dünya çempionu olub. O, bu titulu 2002-ci ildə nokaut sistemi ilə keçirilən dünya çempionatında qazanıb. Final qarşılaşmasında Ponomaryov həmyerlisi Vasili İvançuk üzərində qələbə qazanıb.

Ümumilikdə şahmat tarixində FIDE versiyası üzrə altı dünya çempionu olub. Ponomaryovdan başqa bunlar Anatoli Karpov, Aleksandr Xalifman (hər ikisi Rusiya), Vişvanatan Anand (Hindistan), Rustam Kasımcanov (Bolqarıstan) həmçinin Veselin Topalovdur (Bolqarıstan).

FIDE versiyası üzrə dünya çempionatı 13-cü dünya çempionu Qari Kasparov ilə FIDE arasında yaranmış münaqişə səbəbindən şahmat aləmində baş verən parçalanmadan sonra 1993-cü ildən etibarən keçirilməyə başlanıb. Dünya çempionluğu uğrunda birləşdirici qarşılaşma isə 2006-cı ildə baş tutub. Həmin matçda Vladimir Kramnik (Rusiya) Topalov üzərində qələbə qazanıb.

“Baku Open” festivalına qayıdaraq qeyd edək ki, yarışlar 27 aprel – 6 may tarixlərində “Baku Crystal Hall”da keçiriləcək. Ənənəvi şahmat festivalı ölkənin müxtəlif şəhərlərində milli federasiya tərəfindən təşkil olunan turnirlər silsiləsi olan “Chess Tour Azerbaijan” layihəsinin tərkib hissəsidir.

Qarşıdakı turnirdə bir sıra digər güclü xarici qrossmeysterlər, eləcə də Azərbaycanın bir çox tanınmış şahmatçıları da iştirak edəcəklər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mükafatı oftalmoloqa xərcləyəcəyəm” - Ayan Allahverdiyevanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO
23 Fevral 15:27
Şahmat

“Mükafatı oftalmoloqa xərcləyəcəyəm” - Ayan Allahverdiyevanın İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

Çempionatının ən böyük sürprizlərindən biri Ayan Allahverdiyevanın çıxışı olub
Ülviyyə Fətəliyeva: “Azərbaycan çempionatı bizim üçün həm stressli, həm də həyəcanlı keçir”
22 Fevral 23:29
Şahmat

Ülviyyə Fətəliyeva: “Azərbaycan çempionatı bizim üçün həm stressli, həm də həyəcanlı keçir”

Çempion düzgün hazırlıq və inamın yaxşı nəticələri qaçılmaz etdiyini söyləyib
Azərbaycan şahmatının ən güclüləri mükafatlandırılıb - FOTO
22 Fevral 22:29
Şahmat

Azərbaycan şahmatının ən güclüləri mükafatlandırılıb - FOTO

Məhəmməd Muradlı və Ülviyyə Fətəliyeva ölkə çempionu adını qazanıblar
“Şahmat karyeramın ən pis yerindəyəm” – Şəhriyar Məmmədyarovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
22 Fevral 21:41
Şahmat

“Şahmat karyeramın ən pis yerindəyəm” – Şəhriyar Məmmədyarovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Təcrübəli şahmatçı geri dönüş üçün çox uzun zaman lazım olduğunu bildirib
Ülviyyə Fətəliyevadan tarixi uğur: İlk dəfə Azərbaycan çempionu oldu - FOTO
22 Fevral 17:36
Şahmat

Ülviyyə Fətəliyevadan tarixi uğur: İlk dəfə Azərbaycan çempionu oldu - FOTO

Gərgin keçən finalda Ayan Allahverdiyevanı məğlub edən şahmatçı qızıl medala sahib çıxıb
Şahmatda həyəcan: Qadınlar arasında Azərbaycan çempionu bu gün müəyyənləşəcək
22 Fevral 11:16
Şahmat

Şahmatda həyəcan: Qadınlar arasında Azərbaycan çempionu bu gün müəyyənləşəcək

Ayan Allahverdiyeva və Ülviyyə Fətəliyeva arasında həlledici tay-brek start götürür

Ən çox oxunanlar

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı
25 Fevral 01:50
Futbol

Möhtəşəm nağılın ləyaqətli sonu: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Nyukasl" Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
24 Fevral 16:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” “Qəbələ”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu nəticə ilə “Turan Tovuz” turnir cədvəlində vacib üç xal qazanıb
Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi
02:43
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Qalatasaray” möcüzəyə imkan vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 final mərhələsinin püşkatması 27 fevralda keçiriləcək
Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı
25 Fevral 02:05
Futbol

Çempionlar Liqası: “Bodo-Qlimt” gözlənilmədən “İnter” səddini aşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Turun ilk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib