23 Fevral 2026
AZ

“Şahmat karyeramın ən pis yerindəyəm” – Şəhriyar Məmmədyarovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Şahmat
Xəbərlər
22 Fevral 2026 21:41
127
“Şahmat karyeramın ən pis yerindəyəm” – Şəhriyar Məmmədyarovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Sözsüz ki, çıxış etdiyimiz hər yarışda birinci olmaq istəyirik. Son illər bu rəqabət davamlı şəkildə artır və artıq ikinci ildir ki, finalda məğlub oluram. Əlbəttə, bu mərhələyə çatmaq asan deyil, amma peşəkar şahmatçı üçün finala yüksəlmək özü böyük uğurdur.

Bu sözləri İdman.Biz-ə açıqlamasında Azərbaycan çempionatında ikinci olan Şəhriyar Məmmədyarov deyib.

Ölkəmizdə çox güclü və perspektivli şahmatçıların yetişdiyini vurğulayan Ş. Məmmədyarov bildirib:

“Finala çıxmaq özü də çətindir, asan bir şey deyil. Sözsüz ki, finalda daha yaxşı olmağımı istəyərdim. Sadəcə olaraq belə alındı. Rəqibimi yüksək səviyyəli oyuna görə təbrik edirəm. Bu dəfə məğlub olduğum şahmatçıya – Məhəmməd Muradlıya keçən il 1/4 finalda 2:0 hesabı ilə qalib gəlmişdim. Azərbaycanda şahmat inkişaf edir, gənclərimiz də inkişaf edir. Bir vaxtlar Teymur Rəcəbov, Vüqar Həşimov və mən eyni anda dünya şahmatının ilk onluğunda idik. Elə bir yerə geri dönüş üçün çox uzun zaman lazımdır. Hazırda 2006-cı ildən bu yana reytinq baxımından şahmat karyeramın ən pis yerindəyəm. Bunu yaşla da bağlamaq olar. Demirəm yenidən dünya birincisi, üçüncüsü olmaq rahatdır. Amma heç olmasa ilk onluğa daxil olmaq mümkündür.”

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ülviyyə Fətəliyeva: “Azərbaycan çempionatı bizim üçün həm stressli, həm də həyəcanlı keçir”
22 Fevral 23:29
Şahmat

Ülviyyə Fətəliyeva: “Azərbaycan çempionatı bizim üçün həm stressli, həm də həyəcanlı keçir”

Çempion düzgün hazırlıq və inamın yaxşı nəticələri qaçılmaz etdiyini söyləyib
Azərbaycan şahmatının ən güclüləri mükafatlandırılıb - FOTO
22 Fevral 22:29
Şahmat

Azərbaycan şahmatının ən güclüləri mükafatlandırılıb - FOTO

Məhəmməd Muradlı və Ülviyyə Fətəliyeva ölkə çempionu adını qazanıblar
Ülviyyə Fətəliyevadan tarixi uğur: İlk dəfə Azərbaycan çempionu oldu - FOTO
22 Fevral 17:36
Şahmat

Ülviyyə Fətəliyevadan tarixi uğur: İlk dəfə Azərbaycan çempionu oldu - FOTO

Gərgin keçən finalda Ayan Allahverdiyevanı məğlub edən şahmatçı qızıl medala sahib çıxıb
Şahmatda həyəcan: Qadınlar arasında Azərbaycan çempionu bu gün müəyyənləşəcək
22 Fevral 11:16
Şahmat

Şahmatda həyəcan: Qadınlar arasında Azərbaycan çempionu bu gün müəyyənləşəcək

Ayan Allahverdiyeva və Ülviyyə Fətəliyeva arasında həlledici tay-brek start götürür
Məhəmməd Muradlı şahmat üzrə Azərbaycan çempionudur
21 Fevral 19:11
Şahmat

Məhəmməd Muradlı şahmat üzrə Azərbaycan çempionudur - YENİLƏNİB + FOTO

Aydın Süleymanlı ölkə çempionatının bürünc medalçısı olub
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının finalının ilk görüşləri oynanılıb
20 Fevral 21:14
Şahmat

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının finalının ilk görüşləri oynanılıb - YENİLƏNİB

Ölkə çempionatının bağlanış mərasimi fevralın 22-də təşkil olunacaq

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı