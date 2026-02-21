22 Fevral 2026
Məhəmməd Muradlı şahmat üzrə Azərbaycan çempionudur - YENİLƏNİB + FOTO

Şahmat
Xəbərlər
21 Fevral 2026 19:11
175
Məhəmməd Muradlı şahmat üzrə Azərbaycan çempionudur

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında Aydın Süleymanlı Read Səmədovu ikinci görüşdə də məğlub edib. 2-0 hesablı qələbə qazanan Aydın ölkə çempionatının bürünc medalçısı olub.

Qadınların yarışında Ayan Allahverdiyeva ağ fiqurlarla Ülviyyə Fətəliyevanı məğlub edib. İki görüşdən sonra hesab 1-1 olduğundan qadınlar arasında çempion sabah tay-brekdə məlum olacaq.

18:37

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında final mərhələsinin cavab görüşləri keçirilib.

İdman.Biz bildirir ki, cavab oyunlarında rəmzi ilk gedişi Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov edib.

Şəhriyar Məmmədyarov-Məhəmməd Muradlı mübarizəsində cavab oyunu həlledici olub. Ağ fiqurlarla çıxış edən Məhəmməd Muradlı gərgin görüşdə qalib gəlib. İki görüşün yekun nəticəsinə əsasən 1,5-0,5 hesabıyla qələbə qazanan Məhəmməd Muradlı Azərbaycan çempionu tituluna sahib çıxıb.

Yarışın reytinq favoriti Şəhriyar Məmmədyarov ardıcıl ikinci il finalda uduzaraq gümüş medalla kifayətlənib.

Qeyd edək ki, digər görüşlər hazırda davam edir.

İdman.Biz
Məqalədə:

