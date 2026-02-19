20 Fevral 2026
AZ

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar məlum olub - FOTO

Şahmat
Xəbərlər
19 Fevral 2026 19:33
120
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar məlum olub

Şəhriyar Məmmədyarov şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının finalına vəsiqə qazanıb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, 40 yaşlı qrossmeyster yarımfinal mərhələsinin tay-brekində Aydın Süleymanlıya qalib gəlib.

O, finalda Məhəmməd Muradlı ilə görüşəcək.

A.Süleymanlı isə üçüncü yer uğrunda görüşdə Read Səmədovla qarşılaşacaq.

Qadın şahmatçıların finalında Ülviyyə Fətəliyeva Ayan Allahverdiyeva ilə üz-üzə gələcək. Üçüncü yer uğrunda görüşdə Gülnar Məmmədova Türkan Məmmədyarova ilə mübarizə aparacaq.

Qeyd edək ki, çempionata fevralın 22-də yekun vurulacaq. Yarışın mükafat fondu 92 min manat təşkil edir. Bu məbləğdən 62 min manat kişilərin, 30 min manat isə qadınların çempionatına aiddir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar məlum olub
18 Fevral 20:28
Şahmat

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar məlum olub - FOTO

Qadın şahmatçıların finalında Ülviyyə Fətəliyeva Ayan Allahverdiyeva ilə qarşılaşacaq
Türkan Məmmədyarovanın nəticəsi niyə ləğv olundu? - İDMAN.BİZ-in TƏFƏRRÜATLARI - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 12:38
Şahmat

Türkan Məmmədyarovanın nəticəsi niyə ləğv olundu? - İDMAN.BİZ-in TƏFƏRRÜATLARI - YENİLƏNİB + VİDEO

Milli şahmat federasiyasında Azərbaycan çempionatı zamanı baş vermiş insidentə aydınlıq gətirilib
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında yarımfinal mərhələsinin ilk partiyaları keçirilib - FOTO
17 Fevral 21:34
Şahmat

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında yarımfinal mərhələsinin ilk partiyaları keçirilib - FOTO

Çempionata fevralın 22-də yekun vurulacaq
Rauf Məmmədov: “2003-cü ildən bəri Azərbaycan çempionatllarında bir dəfə də uduzmamışdım”
17 Fevral 13:34
Şahmat

Rauf Məmmədov: “2003-cü ildən bəri Azərbaycan çempionatllarında bir dəfə də uduzmamışdım”

O bildirib ki, bu, qatıldığım yeddinci ölkə çempionatı idi
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında sensasiyalar günü
16 Fevral 19:41
Şahmat

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında sensasiyalar günü

Rauf Məmmədov və Nicat Abasov çempionatda mübarizəni dayandırıblar
Üç şahmatçı adını ölkə çempionatının yarımfinalına yazdırıb
15 Fevral 22:00
Şahmat

Üç şahmatçı adını ölkə çempionatının yarımfinalına yazdırıb

Azərbaycan çempionatında tay-brek öncəsi şahmatçılar mərhələ adladı

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar
18 Fevral 02:12
Futbol

Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasında cavab oyunları 25 fevralda olacaq
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub