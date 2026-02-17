Rauf Məmmədov: “2003-cü ildən bəri Azərbaycan çempionatllarında bir dəfə də uduzmamışdım”

Rauf Məmmədov 23 ildən sonra ilk dəfə Azərbaycan çempionatında məğlub olub.
1/4 finalında mübarizəni dayandıran son ölkə çempionu həmişə qalib gəlməyin çətin olduğunu söyləyib.
“2003-cü ildən bəri Azərbaycan çempionatlarında bir dəfə də uduzmamışdım. 23 il sonra ilk məğlubiyyətim oldu. Bu, qatıldığım yeddinci ölkə çempionatı idi. Əvvəlki altı yarışın hər birində qalib olmuşdum. Əlbəttə, bu, nə vaxtsa baş verməli idi. Rəqibim gəncdir və çox güclü oyun nümayiş etdirdi. Buna görə onu təbrik edirəm. Həmişə birinci olmaq çətindir. Bu məsuliyyət insanda həyəcan yaradır. Düşünürəm ki, növbəti yarışlarda oynamaq daha rahat olacaq”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında deyib.
Qeyd edək ki, R.Məmmədov Azərbaycan çempionatının 1/4 finalında gənc şahmatçı Read Səmədova uduzaraq mübarizəni dayandırıb.