14 Fevral 2026
AZ

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 1/4 final mərhələsinin görüşləri baş tutacaq - FOTO

Şahmat
Xəbərlər
14 Fevral 2026 14:20
66
Bu gün Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında 1/4 final mərhələsinin görüşləri keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Şahmat Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, kişi şahmatçıların yarışında Əhməd Əhmədzadə Şəhriyar Məmmədyarovla, Eltac Səfərli Məhəmməd Muradlı ilə, Nicat Abasov Aydın Süleymanlıyla, Rauf Məmmədov isə Read Səmədovla mübarizə aparacaq.

Qadınların yarışında Səbinə İbrahimova - Ülviyyə Fətəliyeva, Xanım Balacayeva-Gülnar Məmmədova, Nərmin Abdinova-Türkan Məmmədyarova, Günay Məmmədzadə-Ayan Allahverdiyeva partiyaları oynanılacaq.

Yarış saat 15:00-da başlayacaq.

Qeyd edək ki, şahmatçılar bir-biriləriylə iki oyun keçirəcək. Qalib müəyyənləşmə yarımfinala vəsiqənin sahibi tay-brekdə məlum olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

