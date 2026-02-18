20 Fevral 2026
AZ

Türkan Məmmədyarovanın nəticəsi niyə ləğv olundu? - İDMAN.BİZ-in TƏFƏRRÜATLARI - YENİLƏNİB + VİDEO

Şahmat
Xəbərlər
18 Fevral 2026 12:38
204
Türkan Məmmədyarovanın nəticəsi niyə ləğv olundu? - İDMAN.BİZ-in TƏFƏRRÜATLARI - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycan qadınlar arasında şahmat üzrə ölkə çempionatının yarımfinal partiyasında Ayan Allahverdiyeva ilə Türkan Məmmədyarova arasında nəticənin ləğvi ilə bağlı vəziyyətin təfərrüatları məlum olub.

Azərbaycan Şahmat Federasiyasından İdman.Biz-ə bildirilib ki, sözügedən epizodda hakim Türkan Məmmədyarovaya qələbə verərkən səhvə yol verib.

Partiya zamanı Ayan Allahverdiyeva rəqibinə iki dəfə heç-heçə təklif edib və hakim bunu qaydaların pozulması kimi qiymətləndirib. Halbuki, iki dəfə heç-heçə təklif etmək Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının (FİDE) reqlamentinə zidd deyil və bu fakt ölkə çempionatının Apellyasiya Komitəsi tərəfindən də təsdiqlənib. Nəticədə Türkan Məmmədyarovanın qələbəsi ləğv edilib və partiyada heç-heçə qeydə alınıb.

Federasiyada həmçinin bildirilib ki, Ayan Allahverdiyeva heç-heçə təklif edərkən nizamnaməyə tam uyğun davranmayıb, lakin bu pozuntuya görə şahmatda məğlubiyyət verilmir.

Beləliklə, şahmatçılar çərşənbə günü Azərbaycan çempionatının yarımfinal mərhələsində münasibətlərinə aydınlıq gətirməyə davam edəcəklər, görüşdə hesab 0,5:0,5-dir.

Teymur Tuşiyev

10:26

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının yarımfinal mərhələsinin ilk oyununda Ayan Allahverdiyeva ilə Türkan Məmmədyarova arasında keçirilmiş partiyanın nəticəsinə yenidən baxılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Şahmat Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, fevralın 17-də baş tutan qarşılaşmada hakimlər kollegiyasının qərarına əsasən Ayan Allahverdiyeva tərəfindən iki dəfə əsassız iddia irəli sürüldüyü qeyd edilərək partiya Türkan Məmmədyarovanın xeyrinə hesablanıb.

Qərarla razılaşmayan Ayan Allahverdiyeva Azərbaycan Çempionatının Apellyasiya Komitəsinə müraciət edib.

Apellyasiya Komitəsi tərəfindən partiyanın videoyazısı və gedişlərin ardıcıllığı araşdırılıb. Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının (FIDE) qüvvədə olan qaydalarına əsasən Ayan Allahverdiyevanın etirazı təmin olunub.

Apellyasiya Komitəsinin qərarına əsasən Türkan Məmmədyarovanın qələbəsi ləğv edilib və tərəflər arasında keçirilən ilk partiyanın nəticəsi heç-heçə kimi rəsmiləşdirilib.

Türkan Məmmədyarova Apellyasiya Komitəsinin qərarı ilə razılaşdığını bildirib.

Qeyd edək ki, bu görüntü oyun bitdikdən sonra qeydə alınıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar məlum olub
19 Fevral 19:33
Şahmat

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar məlum olub - FOTO

Qadın şahmatçıların finalında Ülviyyə Fətəliyeva Ayan Allahverdiyeva ilə üz-üzə gələcək
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar məlum olub
18 Fevral 20:28
Şahmat

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar məlum olub - FOTO

Qadın şahmatçıların finalında Ülviyyə Fətəliyeva Ayan Allahverdiyeva ilə qarşılaşacaq
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında yarımfinal mərhələsinin ilk partiyaları keçirilib - FOTO
17 Fevral 21:34
Şahmat

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında yarımfinal mərhələsinin ilk partiyaları keçirilib - FOTO

Çempionata fevralın 22-də yekun vurulacaq
Rauf Məmmədov: “2003-cü ildən bəri Azərbaycan çempionatllarında bir dəfə də uduzmamışdım”
17 Fevral 13:34
Şahmat

Rauf Məmmədov: “2003-cü ildən bəri Azərbaycan çempionatllarında bir dəfə də uduzmamışdım”

O bildirib ki, bu, qatıldığım yeddinci ölkə çempionatı idi
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında sensasiyalar günü
16 Fevral 19:41
Şahmat

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında sensasiyalar günü

Rauf Məmmədov və Nicat Abasov çempionatda mübarizəni dayandırıblar
Üç şahmatçı adını ölkə çempionatının yarımfinalına yazdırıb
15 Fevral 22:00
Şahmat

Üç şahmatçı adını ölkə çempionatının yarımfinalına yazdırıb

Azərbaycan çempionatında tay-brek öncəsi şahmatçılar mərhələ adladı

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar
18 Fevral 02:12
Futbol

Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasında cavab oyunları 25 fevralda olacaq
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub