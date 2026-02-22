22 Fevral 2026
AZ

Şahmatda həyəcan: Qadınlar arasında Azərbaycan çempionu bu gün müəyyənləşəcək

Şahmat
Xəbərlər
22 Fevral 2026 11:16
106
Şahmatda həyəcan: Qadınlar arasında Azərbaycan çempionu bu gün müəyyənləşəcək

Qadın şahmatçılar arasında Azərbaycan çempionu bu gün məlum olacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, turnirin həlledici final mərhələsində Ayan Allahverdiyeva Ülviyyə Fətəliyeva ilə qarşılaşacaq.

Klassik görüşdən sonra ümumi hesab 1-1 olduğundan, qalib tərəf tay-brek partiyalarında müəyyənləşəcək.

Qeyd edək ki, dünən kişi şahmatçılar arasında keçirilən Şəhriyar Məmmədyarov-Məhəmməd Muradlı mübarizəsində cavab oyunu həlledici olub. Ağ fiqurlarla çıxış edən Məhəmməd Muradlı gərgin görüşdə qalib gəlib. İki görüşün yekun nəticəsinə əsasən 1,5-0,5 hesabıyla qələbə qazanan Məhəmməd Muradlı Azərbaycan çempionu tituluna sahib çıxıb. Yarışın reytinq favoriti Şəhriyar Məmmədyarov ardıcıl ikinci il finalda uduzaraq gümüş medalla kifayətlənib.

Bürünc medalın sahibi isə Aydın Süleymanlı olub. O, Read Səmədovu ikinci görüşdə də məğlubiyyətə uğradaraq ümumi 2-0 hesabı ilə qalib gəlib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Məhəmməd Muradlı şahmat üzrə Azərbaycan çempionudur
21 Fevral 19:11
Şahmat

Məhəmməd Muradlı şahmat üzrə Azərbaycan çempionudur - YENİLƏNİB + FOTO

Aydın Süleymanlı ölkə çempionatının bürünc medalçısı olub
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının finalının ilk görüşləri oynanılıb
20 Fevral 21:14
Şahmat

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının finalının ilk görüşləri oynanılıb - YENİLƏNİB

Ölkə çempionatının bağlanış mərasimi fevralın 22-də təşkil olunacaq
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar məlum olub
19 Fevral 19:33
Şahmat

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar məlum olub - FOTO

Qadın şahmatçıların finalında Ülviyyə Fətəliyeva Ayan Allahverdiyeva ilə üz-üzə gələcək
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar məlum olub
18 Fevral 20:28
Şahmat

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında finalçılar məlum olub - FOTO

Qadın şahmatçıların finalında Ülviyyə Fətəliyeva Ayan Allahverdiyeva ilə qarşılaşacaq
Türkan Məmmədyarovanın nəticəsi niyə ləğv olundu? - İDMAN.BİZ-in TƏFƏRRÜATLARI - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 12:38
Şahmat

Türkan Məmmədyarovanın nəticəsi niyə ləğv olundu? - İDMAN.BİZ-in TƏFƏRRÜATLARI - YENİLƏNİB + VİDEO

Milli şahmat federasiyasında Azərbaycan çempionatı zamanı baş vermiş insidentə aydınlıq gətirilib
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında yarımfinal mərhələsinin ilk partiyaları keçirilib - FOTO
17 Fevral 21:34
Şahmat

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında yarımfinal mərhələsinin ilk partiyaları keçirilib - FOTO

Çempionata fevralın 22-də yekun vurulacaq

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
20 Fevral 02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir