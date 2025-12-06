6 Dekabr 2025
AZ

Rauf Hacılı: “Vüqar Həşimov Memorialında qazanılan uğur turnirin qalibinə əlavə imtiyazlar verəcək”

Şahmat
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 22:58
27
Rauf Hacılı: “Vüqar Həşimov Memorialında qazanılan uğur turnirin qalibinə əlavə imtiyazlar verəcək”

Xankəndidə təşkil olunacaq XI Vüqar Həşimov Memorialında çempionluğa əsas namizədlərdən biri Rauf Məmmədovdur.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu turnirin baş hakimi Rauf Hacılı deyib.

Mütəxəssis yarışın maraqlı və gərgin mübarizə şəraitində keçəcəyini bildirib: “Bu yarışda dünyanın ən güclü şahmatçılarından biri olan Yan Nepomnyaşi də çıxış edir. Həmyerlimiz Rauf Məmmədov vaxt nəzarəti azaldıqca, çox güclü oyun nümayiş etdirir. Dünyanın ən qabaqcıl şahmatçıları ilə rəqabət apara bilər. Bu baxımdan, hesab edirəm ki, çempionluğa əsas namizədlərdən biri Rauf Məmmədovdur”.

O, Memorialın dünya çempionatının seçmə mərhələsi siyahısına salınmasından da danışıb:
“Memorialın FIDE dünya çempionatının seçmə mərhələsi olması iştirakçıların məsuliyyətini artırır. Burada qazanılan uğur turnirin qalibinə əlavə imtiyazlar verəcək. Bu baxımdan, düşünürəm ki, gərgin və maraqlı mübarizələrə şahidlik edəcəyik”.

Hacılı yarışın işğaldan azad olunmuş ərazilərdə keçirilməsinin məsuliyyətindən də söz açıb:
“30 il həsrətində olduğumuz bu ərazilərə səfər etmək hər bir azərbaycanlı üçün böyük hadisədir. Həmin ərazilərdə bərpa-quruculuq işləri gedir və yalnız mötəbər tədbirlər keçirilir. Bu baxımdan, Memorialın ötən il Şuşada, bu dəfə isə Xankəndidə təşkil olunması Vüqar Həşimovun xatirəsinə olan böyük hörmət və ehtiramın göstəricisidir. Mən də bu cür tədbirə dəvət edildiyim üçün böyük fəxr hissi keçirirəm”.

Qeyd edək ki, XI Vüqar Həşimov turniri dekabrın 9-11-də təşkil olunacaq.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Anar Allahverdiyev: “Vüqar Həşimov Memorialına böyük maraq var”
5 Dekabr 20:15
Şahmat

Anar Allahverdiyev: “Vüqar Həşimov Memorialına böyük maraq var”

Turnir dekabrın 9-11-də keçiriləcək
Üç yaşlı hindistanlı FIDE‑nin ən gənc üzvü olub - FOTO
5 Dekabr 13:23
Şahmat

Üç yaşlı hindistanlı FIDE‑nin ən gənc üzvü olub - FOTO

O, 3 yaş 7 ay 20 günlükdə rəsmi FIDE üzvlüyünə qəbul edilib
Bu gün Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatı başlayıb - FOTO
5 Dekabr 09:34
Şahmat

Bu gün Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatı başlayıb - FOTO

Çempionatda ilk üç yeri tutacaq şahmatçılar AŞF tərəfindən dünya çempionatına ezam olunacaq
Xankəndidə keçiriləcək XI Vüqar Həşimov Memorialının iştirakçıları açıqlanıb
4 Dekabr 16:32
Şahmat

Xankəndidə keçiriləcək XI Vüqar Həşimov Memorialının iştirakçıları açıqlanıb

Dekabrın 9-dan 11-dək keçiriləcək Memorial ilk dəfə 2014-cü ildə təşkil olunub
FIDE reytinqi: Məmmədyarov mövqelərini itirdi, Fətəliyeva şəxsi rekordunu yenilədi
1 Dekabr 11:10
Şahmat

FIDE reytinqi: Məmmədyarov mövqelərini itirdi, Fətəliyeva şəxsi rekordunu yenilədi

FIDE bu ilin 1 dekabr tarixinə olan dünya şahmatçılarının reytinq cədvəlini açıqlayıb
“Shirvan Open 2025” beynəlxalq şahmat festivalının qalibləri müəyyənləşib - FOTO
27 Noyabr 21:05
Şahmat

“Shirvan Open 2025” beynəlxalq şahmat festivalının qalibləri müəyyənləşib - FOTO

Festival çərçivəsində təşkil olunan rapid yarışının qalibi Murad İbrahimli olub

Ən çox oxunanlar

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
5 Dekabr 13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var
5 Dekabr 12:30
Digər

Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var

Mirəli Seyidov ağır durumdadır
Azərbaycan Kubokunda 1/4 final cütlükləri məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO
4 Dekabr 21:45
Futbol

Azərbaycan Kubokunda 1/4 final cütlükləri məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Sonuncu oyun günündə üç qarşılaşma keçirilib