27 Noyabr 2025
AZ

“Shirvan Open 2025” beynəlxalq şahmat festivalının qalibləri müəyyənləşib - FOTO

Şahmat
Xəbərlər
27 Noyabr 2025 21:05
26
“Shirvan Open 2025” beynəlxalq şahmat festivalının qalibləri müəyyənləşib - FOTO

“Shirvan Open 2025” beynəlxalq şahmat festivalına yekun vurulub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan Şahmat Federasiyası , Gənclər və İdman Nazirliyi və Şirvan şəhər Olimpiya İdman Kompleksinin təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalda 8 ölkədən 240-dan çox şahmatçı iştirak edib.

A qrupunun qalibi, Hindistan şahmatçısı Mayank Çakraborti olub. İkinci yerdə Azərbaycan təmsilçisi Vüqar Rəsulov qərarlaşıb. Üçüncü yeri Hindistan şahmatçısı Subhayan Kundu tutub.

B qrupunda yarışın qalibi adını Məhərrəm Cəfərov qazanıb. İkinci və üçüncü yerdə müvafiq olaraq Əli Səlimzadə və Fuad Məmmədov qərarlaşıblar.

Festival çərçivəsində təşkil olunan rapid yarışının qalibi Murad İbrahimli olub. Blits turnirində isə Vüqar Manafov qələbə qazanıb.

Ümumilikdə müxtəlif yerlər üzrə qaliblərə 22.650 AZN pul mükafatı təqdim olunacaq.

Qeyd edək ki, festival Azərbaycan Şahmat Federasiyasının “Chess Tour Azerbaijan” layihəsi çərçivəsində keçirilən 8-ci və bu il üçün sonuncu yarışıdı.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ülviyyə Fətəliyeva: “Komandamızın uğurları irəlidədir” - MÜSAHİBƏ + FOTO
15:15
Şahmat

Ülviyyə Fətəliyeva: “Komandamızın uğurları irəlidədir” - MÜSAHİBƏ + FOTO

O, bildirib ki, ən çətin oyun FIDE komandasına qarşı oldu
19 yaşlı özbəkistanlı şahmatçı Dünya Kubokunun tarixində çempion adını qazanan ən gənc qrossmeyster olub - VİDEO
26 Noyabr 17:47
Şahmat

19 yaşlı özbəkistanlı şahmatçı Dünya Kubokunun tarixində çempion adını qazanan ən gənc qrossmeyster olub - VİDEO

Özbəkistanlı qrossmeyster finalda şinli rəqibini qabaqlayıb
Maqnus Karlsen atalıq qayğıları barədə: “Daha az yatıram”
26 Noyabr 09:32
Şahmat

Maqnus Karlsen atalıq qayğıları barədə: “Daha az yatıram”

Karlsen 27 sentyabr 2025-ci ildə ilk dəfə ata olub
Ülviyyə Fətəliyeva fərdi yarışda qızıl medal qazandı - FOTO
24 Noyabr 01:15
Şahmat

Ülviyyə Fətəliyeva fərdi yarışda qızıl medal qazandı - FOTO

Azərbaycan qadın şahmat komandası dünya çempionatında tarixi nəticə əldə etdi
Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi final matçına çıxacaq
23 Noyabr 12:35
Şahmat

Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi final matçına çıxacaq

Millimiz Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının komandası ilə üz-üzə gələcək
Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi finalda - YENİLƏNİB
23 Noyabr 01:15
Şahmat

Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi finalda - YENİLƏNİB

Dünya çempionatı noyabrın 23-də başa çatacaq

Ən çox oxunanlar

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb
Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb