Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi finalda - YENİLƏNİB

Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi İspaniyanın Linares şəhərində təşkil olunan dünya çempionatının yarımfinal mərhələsində Qazaxıstan komandası ilə üz-üzə gəlib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, yığmalar iki qarşılaşma keçiriblər.
Hər iki görüş 2:2 hesabı ilə bitib.
Qalıb bəlli olmadığı üçün finala yüksələn komanda taybrekdə bəlli olub. Azərbaycan komandası taybrekdə 3:1 hesabı ilə qalib gələrək finala yüksəlib.
Finalda şahmatçılarımızın rəqibi FIDE komandası olacaq.
Bu gün Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi İspaniyanın Linares şəhərində təşkil olunan dünya çempionatının yarımfinal mərhələsində Qazaxıstan komandası ilə qarşılaşacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, yığmalar iki oyun keçirəcəklər.
Yekunda qalib bəlli olmasa, sabah taybreykdə finala yüksələn tərəf müəyyənləşəcək.
Digər yarımfinal görüşündə Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının (FIDE) komandası Çinlə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
Qeyd edək ki, millinin heyətində Ülviyyə Fətəliyeva, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balacayeva, Gülnar Məmmədova və Ayan Allahverdiyeva yer alıb. Komandanın kapitanı İlahə Qədimovadır.
Dünya çempionatı noyabrın 23-də başa çatacaq.