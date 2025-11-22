24 Noyabr 2025
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Şahmat
Xəbərlər
22 Noyabr 2025 03:04
157
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

İspaniyanın Linares şəhərində keçirilən Qadınlar arasında Şahmat üzrə dünya komanda çempionatinin yarımfinal cütlükləri müəyyənləşib.

İdman.Biz bildirir ki, yarımfinalda Azərbaycan komandasının rəqibi Qazaxıstan olacaq.

Dörddəbir finalda Azərbaycan şahmatçıları Gürcüstanı, Qazaxıstan isə Hindistanı məğlub edib.

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq.

¼ finalda FIDE Gürcüstan komandasını, Çin isı ABŞ-ı mübarizədən kənarlaşdırıb.

Yarımfinallar noyabrın 22-də olacaq. Turnir noyabrın 23-də başa çatacaq.

