27 Noyabr 2025
AZ

Ülviyyə Fətəliyeva: “Komandamızın uğurları irəlidədir” - MÜSAHİBƏ + FOTO

Şahmat
Xəbərlər
27 Noyabr 2025 15:15
76
Ülviyyə Fətəliyeva: “Komandamızın uğurları irəlidədir” - MÜSAHİBƏ + FOTO

“Yarışdan əvvəl reytinq üzrə neçənci komanda olmağımızla maraqlanmadıq. Qısa müddət qaldığı üçün ən çox rəqiblər barədə məlumat aldıq”.

İdman.Biz-in məlumatına görə, bu sözləri İspaniyada keçirilən komandalar arasında dünya çempionatında gümüş medal qazanmış qadın şahmatçılardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvü Ülviyyə Fətəliyeva Azərbaycan Şahmat Federasiyasının rəsmi saytına müsahibəsi zamanı deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik:

- Azərbaycan komandasının dünya çempionatında son anda iştirak edəcəyi barədə məlumat veriləndə münasibətiniz necə oldu?

- Öncədən komanda olaraq bu yarışda iştirakı çox arzulayırdıq. Son anda dünya çempionatında mübarizə aparacağımızla bağlı qərar veriləndə sevincimiz böyük idi.

- Yarışda reytinq üzrə 7-ci komanda olduğunuz halda əsas hədəf nə idi?

- Yarışdan əvvəl reytinq üzrə neçənci komanda olmağımızla maraqlanmadıq. Qısa müddət qaldığı üçün ən çox rəqiblər barədə məlumat aldıq. Səmimi danışsaq, fərq etmirdi neçənci komandayıq. Əsas hədəf layiqli şahmat oynamaqla mümkün qədər yaxşı nəticə göstərmək idi. İlk məqsəd qrupdan çıxacaq komandalar sırasında yer almaq oldu.

- Qrupda 4-cü yeri tutandan sonra pley-offda fərqli və əzmkar çıxışın sirri nədir?

- Pley-offda əzmkarlıq daha da yüksəldi. Komanda olaraq sona qədər mübarizə apararaq irəliləməyə çalışdıq. Linaresdə göstərdiyimiz oyuna görə bütün komanda yoldaşlarıma, kapitanımıza, məşqçilərə minnətdarıq.

- Geriyə baxanda çempionatda ən çətin oyun hansı oldu?

- Ən çətin oyun FIDE komandasına qarşı oldu. Həm final idi, həm də son oyun olmaqla bərabər rəqibin ən yaxşı heyətə malik olmasını qeyd etməliyəm. FIDE komandasında demək olar superulduz şahmatçılar mübarizə apardı. Reytinqdə ilk onluqda olan və iyirmilikdə olan şahmatçılar güclü heyət formalaşdırıb. Düzünü desəm FIDE komandasına qarşı mübarizə aparmaq bir az ağır idi. Bununla yanaşı, Qazaxıstan komandasıyla oyunu da çətin mübarizə hesab edirəm. 8 oyunda bərabərlik qeydə alındı. Blitsdə udmağımız çətin olmaqla yanaşı həm də komanda ruhunu artırdı.

- Hansı qələbədən sonra finala vəsiqə qazanacağınıza inandınız?

- İspaniya komandası üzərində qələbədən sonra sona qədər irəliləyəcəyimizə inam yarandı. Bunun üçün bütün gücümüzü nümayiş etdirməyə hazır idik.

- Finalda yorğunluq, bəxtsizlik yoxsa rəqibin təcrübəsi. Hansı məqam komandamıza çətinlik yaratdı?

- Finalda yorğunluq var idi. Gün ərzində 10-12 saat şahmata baxırdıq. Təsəvvür edin, bu rejimdə gündə 2 oyun oynamaq necə çətinlik yaradır. İlk günlərdə bu çətinliyi hiss etmədik, amma sonradan Gürcüstan, Qazaxıstan, FIDE komandalarıyla matçlarda yorğunluq özünü göstərirdi.

- Dünya çempionatında gümüş medal böyük uğurdu. Bu nəticəni Ülviyyənin karyerasında ən böyük nəticə adlandırmaq olar?

- Gümüş medalın qızılın xəbərçisi olmasını istəyirik. Ümid edirik ki, Azərbaycan komandasının yüksəlişi və ən böyük uğurları irəlidədir.

- 1992-ci ildə futbol üzrə Danimarka millisi son anda Avropa çempionatına qatıldı və çempion oldu. Azərbaycan millisi də son anda dünya çempionatına qoşuldu və ikinci yeri tutdu. 33 il əvvəl Danimarka millisinin böyük uğurundan xəbəriniz var?

- Son anda yarışda iştirakımız təsdiqlənəndə Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti Mahir müəllim 1992-ci ildəki Avropa çempionatında Danimarka yığmasının keçdiyi yolu danışdı və bizə nümunə göstərdi. Həqiqətən idmanın hər sahəsi belədir. Son anda turnirdə iştirakın məlum olanda həm fərdi, həm komanda yarışlarında yaxşı nəticə göstərmək olur. Qızlarla bir-birimizə danışanda bu ənənəni davam etdirməyi düşünürdük. Çox sevinirik ki, dünya çempionatı kimi yarışda ikinci yeri tutduq.

- Sonda şahmat həvəskarlarına, sizi dəstəkləyənlərə nə demək istərdiniz?

- Bizə dəstək olan bütün insanlara təşəkkür edirik. Kapitan İlahə Qədimova, məşqçilər Nicat Abasov, Qədir Hüseynov, federasiya prezidenti Mahir Məmmədova, ailəmizə, dostlara minnətdarıq. Ümid edirəm ki, gümüş medalımız gənclərə, uşaqlara böyük motivasiya olar. Bizim nəticəmiz onların ürəyində işıq yandırar və böyük nəticələr qazanarlar.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Shirvan Open 2025” beynəlxalq şahmat festivalının qalibləri müəyyənləşib - FOTO
21:05
Şahmat

“Shirvan Open 2025” beynəlxalq şahmat festivalının qalibləri müəyyənləşib - FOTO

Festival çərçivəsində təşkil olunan rapid yarışının qalibi Murad İbrahimli olub
19 yaşlı özbəkistanlı şahmatçı Dünya Kubokunun tarixində çempion adını qazanan ən gənc qrossmeyster olub - VİDEO
26 Noyabr 17:47
Şahmat

19 yaşlı özbəkistanlı şahmatçı Dünya Kubokunun tarixində çempion adını qazanan ən gənc qrossmeyster olub - VİDEO

Özbəkistanlı qrossmeyster finalda şinli rəqibini qabaqlayıb
Maqnus Karlsen atalıq qayğıları barədə: “Daha az yatıram”
26 Noyabr 09:32
Şahmat

Maqnus Karlsen atalıq qayğıları barədə: “Daha az yatıram”

Karlsen 27 sentyabr 2025-ci ildə ilk dəfə ata olub
Ülviyyə Fətəliyeva fərdi yarışda qızıl medal qazandı - FOTO
24 Noyabr 01:15
Şahmat

Ülviyyə Fətəliyeva fərdi yarışda qızıl medal qazandı - FOTO

Azərbaycan qadın şahmat komandası dünya çempionatında tarixi nəticə əldə etdi
Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi final matçına çıxacaq
23 Noyabr 12:35
Şahmat

Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi final matçına çıxacaq

Millimiz Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının komandası ilə üz-üzə gələcək
Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi finalda - YENİLƏNİB
23 Noyabr 01:15
Şahmat

Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi finalda - YENİLƏNİB

Dünya çempionatı noyabrın 23-də başa çatacaq

Ən çox oxunanlar

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb
Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb