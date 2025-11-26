27 Noyabr 2025
AZ

19 yaşlı özbəkistanlı şahmatçı Dünya Kubokunun tarixində çempion adını qazanan ən gənc qrossmeyster olub - VİDEO

Şahmat
Xəbərlər
26 Noyabr 2025 17:47
59
19 yaşlı özbəkistanlı şahmatçı Dünya Kubokunun tarixində çempion adını qazanan ən gənc qrossmeyster olub - VİDEO

19 yaşlı özbəkistanlı qrossmeyster Cavohir Sindarov Hindistanın Qoa şəhərində keçirilən Dünya Kubokunun qalibi olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, finalın tay-breyk mərhələsinin ikinci partiyasında Sindarov qara fiqurlarla çinli Vey İni məğlub edib.

Qeyd olunur ki, Sindarov şahmat üzrə Dünya Kubokunun tarixində çempion adını qazanan ən gənc qrossmeyster kimi tarixə düşüb.

C.Sindarov 12 yaşında qrossmeyster titulunu alıb, 2022-ci ildə isə Özbəkistanın milli komandasına Ümumdünya Şahmat Olimpiadasını qazanmağa kömək edib.

Daha əvvəl, 2023-cü ildə Dünya Kubokunu norveçli Maqnus Karlsen qazanmışdı.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Maqnus Karlsen atalıq qayğıları barədə: “Daha az yatıram”
26 Noyabr 09:32
Şahmat

Maqnus Karlsen atalıq qayğıları barədə: “Daha az yatıram”

Karlsen 27 sentyabr 2025-ci ildə ilk dəfə ata olub
Ülviyyə Fətəliyeva fərdi yarışda qızıl medal qazandı - FOTO
24 Noyabr 01:15
Şahmat

Ülviyyə Fətəliyeva fərdi yarışda qızıl medal qazandı - FOTO

Azərbaycan qadın şahmat komandası dünya çempionatında tarixi nəticə əldə etdi
Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi final matçına çıxacaq
23 Noyabr 12:35
Şahmat

Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi final matçına çıxacaq

Millimiz Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının komandası ilə üz-üzə gələcək
Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi finalda - YENİLƏNİB
23 Noyabr 01:15
Şahmat

Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi finalda - YENİLƏNİB

Dünya çempionatı noyabrın 23-də başa çatacaq
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib
22 Noyabr 03:04
Şahmat

Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq
Azərbaycan qadın şahmat komandası dünya çempionatının yarımfinalına yüksəlib
22 Noyabr 00:07
Şahmat

Azərbaycan qadın şahmat komandası dünya çempionatının yarımfinalına yüksəlib

Yeganə qələbəni Gövhər Beydullayeva qazanıb

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Noyabr 22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
24 Noyabr 14:10
Futbol

Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb