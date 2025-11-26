19 yaşlı özbəkistanlı şahmatçı Dünya Kubokunun tarixində çempion adını qazanan ən gənc qrossmeyster olub - VİDEO

19 yaşlı özbəkistanlı qrossmeyster Cavohir Sindarov Hindistanın Qoa şəhərində keçirilən Dünya Kubokunun qalibi olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, finalın tay-breyk mərhələsinin ikinci partiyasında Sindarov qara fiqurlarla çinli Vey İni məğlub edib.
Qeyd olunur ki, Sindarov şahmat üzrə Dünya Kubokunun tarixində çempion adını qazanan ən gənc qrossmeyster kimi tarixə düşüb.
C.Sindarov 12 yaşında qrossmeyster titulunu alıb, 2022-ci ildə isə Özbəkistanın milli komandasına Ümumdünya Şahmat Olimpiadasını qazanmağa kömək edib.
Daha əvvəl, 2023-cü ildə Dünya Kubokunu norveçli Maqnus Karlsen qazanmışdı.