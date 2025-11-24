24 Noyabr 2025
AZ

Ülviyyə Fətəliyeva fərdi yarışda qızıl medal qazandı - FOTO

Şahmat
Xəbərlər
24 Noyabr 2025 01:15
95
Ülviyyə Fətəliyeva fərdi yarışda qızıl medal qazandı - FOTO

İspaniyada qadın şahmat komandaları arasında keçirilən dünya çempionatında Azərbaycan millisi tarixi uğura imza atıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, finalda FIDE komandası ilə qarşılaşan yığmamız ilk dəfə olaraq dünya çempionatının gümüş medalını qazanıb. Bu nəticə ölkə şahmat tarixində qadın komandasının ən böyük nailiyyətlərindən biri kimi dəyərləndirilir.

Komandanın lideri, birinci lövhədə çıxış edən Ülviyyə Fətəliyeva 10 partiyada 6 xal toplayaraq bütün rəqiblərini geridə qoyub və fərdi hesabda qızıl medala layiq görülüb.
Azərbaycan komandasının heyətində Ülviyyə Fətəliyeva, Gövhər Beydullayeva, Gülnar Məmmədova, Xanım Balacayeva və Ayan Allahverdiyeva çıxış ediblər.

21:08

Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi İspaniyanın Linares şəhərində təşkil olunan dünya çempionatında ikinci olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, milli həlledici matçda Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının (FIDE) komandası ilə üz-üzə gəlib.

Ülviyyə Fətəliyeva, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balacayeva, Gülnar Məmmədova və Ayan Allahverdiyevadan ibarət milli ilk görüşdə 1:3, ikinci qarşılaşmada isə 1,5:2,5 hesabı ilə uduzub.

Qeyd edək ki, komandanın kapitanı İlahə Qədimova olub.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi final matçına çıxacaq
23 Noyabr 12:35
Şahmat

Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi final matçına çıxacaq

Millimiz Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının komandası ilə üz-üzə gələcək
Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi finalda - YENİLƏNİB
23 Noyabr 01:15
Şahmat

Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi finalda - YENİLƏNİB

Dünya çempionatı noyabrın 23-də başa çatacaq
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib
22 Noyabr 03:04
Şahmat

Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq
Azərbaycan qadın şahmat komandası dünya çempionatının yarımfinalına yüksəlib
22 Noyabr 00:07
Şahmat

Azərbaycan qadın şahmat komandası dünya çempionatının yarımfinalına yüksəlib

Yeganə qələbəni Gövhər Beydullayeva qazanıb
“Shirvan Open 2025” şahmat festivalı başlayıb
21 Noyabr 19:24
Şahmat

“Shirvan Open 2025” şahmat festivalı başlayıb

Festival çərçivəsində həmçinin rapid və blits keçirilməsi də nəzərdə tutulur
Qadın şahmat yığmamız dünya çempionatında Gürcüstanla qarşılaşacaq
21 Noyabr 11:08
Şahmat

Qadın şahmat yığmamız dünya çempionatında Gürcüstanla qarşılaşacaq

Yığmalar iki qarşılaşma keçirəcəklər

Ən çox oxunanlar

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
22 Noyabr 16:55
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Turan Tovuz” oyunu bərabərliklə yekunlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura noyabrın 23-də yekun vurulacaq
VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
21 Noyabr 23:32
Digər

VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB

Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olub
Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO
13:10
Futbol

Samir Abbasov istefası ilə bağlı: “İndiyədək arxamda kim olub ki?” - YENİLƏNİB + VİDEO

47 yaşlı mütəxəssis “Neftçi” haqqında danışmaq istəmədiyini bildirib
Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib
22 Noyabr 03:04
Şahmat

Dünya çempionatı: Şahmat üzrə millimizin yarımfinaldakı rəqibi müəyyənləşib

Digər yarımfinalda FIDE komandası Çinlə qarşılaşacaq