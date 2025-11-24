Ülviyyə Fətəliyeva fərdi yarışda qızıl medal qazandı - FOTO

İspaniyada qadın şahmat komandaları arasında keçirilən dünya çempionatında Azərbaycan millisi tarixi uğura imza atıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, finalda FIDE komandası ilə qarşılaşan yığmamız ilk dəfə olaraq dünya çempionatının gümüş medalını qazanıb. Bu nəticə ölkə şahmat tarixində qadın komandasının ən böyük nailiyyətlərindən biri kimi dəyərləndirilir.
Komandanın lideri, birinci lövhədə çıxış edən Ülviyyə Fətəliyeva 10 partiyada 6 xal toplayaraq bütün rəqiblərini geridə qoyub və fərdi hesabda qızıl medala layiq görülüb.
Azərbaycan komandasının heyətində Ülviyyə Fətəliyeva, Gövhər Beydullayeva, Gülnar Məmmədova, Xanım Balacayeva və Ayan Allahverdiyeva çıxış ediblər.
