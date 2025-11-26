Maqnus Karlsen atalıq qayğıları barədə: “Daha az yatıram”

16-cı dünya çempionu, norveçli qrossmeyster Maqnus Karlsen ilk valideynlik təcrübəsindən danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, Karlsen 27 sentyabr 2025-ci ildə ilk dəfə ata olub. Onun oğlu dünyaya gəlib.
“Əlbəttə ki, onun əhval-ruhiyyəsi həmişə yaxşı və pis olur: bəzən yaxşı, bəzən pis, amma bu, sevincdir. O, çox yaxşı oğlandır və mənimlə birlikdə ona çox yaxşı baxan çox yaxşı bir həyat yoldaşım var. Hər şey gözəldir.
İlk bir neçə gecə çox çətin keçdi, düşünürəm ki, bu normaldır. Bundan sonra hər şey yaxşılaşdı. Adətən tez yatıram və adətən gecələr tez-tez uşaq bezi dəyişirəm. Sadəcə olaraq, nə vaxt yatmalı olduğumu özüm qərar verməyi öyrənmişəm. Ümumilikdə, deyərdim ki, hər şey yaxşıdır. Əvvəlkindən daha az yatıram, amma çox da az deyil”, - deyə NRK Karlsenin sözlərini sitat gətirir.