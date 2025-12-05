5 Dekabr 2025
AZ

Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatı başlayıb - FOTO

Şahmat
Xəbərlər
5 Dekabr 2025 09:34
33
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatı başlayıb - FOTO

Azərbaycan Şahmat Federasiyası və Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığıyla şahmatın rapid və blits növləri üzrə kişilər və qadınlar arasında ölkə çempionatına start verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Şahmat Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, açılış mərasimində çıxış edən Azərbaycan Şahmat Federasiyasının baş katibi İlahə Qədimova iştirakçılara uğurlar arzulayıb.

Rapid və blits üzrə kişilər və qadınlar arasında ölkə çempionatlarının hər biri “FİDE (Beynəlxalq Şahmat Federasiyası) Oyun Qaydalarına” əsasən İsveçrə sistemi üzrə 9 turdan ibarət olaraq keçirilir. Kişi və qadınlar arasında ölkə çempionatının ümumi mükafat fondu 10 min manat təşkil edir. Kişilərin yarışında 32, qadınlarda isə 20 şahmatçı mübarizə aparır. Azərbaycan çempionatının baş hakimi Lütfiyar Rüstəmovdu.

Qeyd edək ki, çempionatda ilk üç yeri tutacaq şahmatçılar AŞF tərəfindən dünya çempionatına ezam olunacaq.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Xankəndidə keçiriləcək XI Vüqar Həşimov Memorialının iştirakçıları açıqlanıb
4 Dekabr 16:32
Şahmat

Xankəndidə keçiriləcək XI Vüqar Həşimov Memorialının iştirakçıları açıqlanıb

Dekabrın 9-dan 11-dək keçiriləcək Memorial ilk dəfə 2014-cü ildə təşkil olunub
FIDE reytinqi: Məmmədyarov mövqelərini itirdi, Fətəliyeva şəxsi rekordunu yenilədi
1 Dekabr 11:10
Şahmat

FIDE reytinqi: Məmmədyarov mövqelərini itirdi, Fətəliyeva şəxsi rekordunu yenilədi

FIDE bu ilin 1 dekabr tarixinə olan dünya şahmatçılarının reytinq cədvəlini açıqlayıb
“Shirvan Open 2025” beynəlxalq şahmat festivalının qalibləri müəyyənləşib - FOTO
27 Noyabr 21:05
Şahmat

“Shirvan Open 2025” beynəlxalq şahmat festivalının qalibləri müəyyənləşib - FOTO

Festival çərçivəsində təşkil olunan rapid yarışının qalibi Murad İbrahimli olub
Ülviyyə Fətəliyeva: “Komandamızın uğurları irəlidədir” - MÜSAHİBƏ + FOTO
27 Noyabr 15:15
Şahmat

Ülviyyə Fətəliyeva: “Komandamızın uğurları irəlidədir” - MÜSAHİBƏ + FOTO

O, bildirib ki, ən çətin oyun FIDE komandasına qarşı oldu
19 yaşlı özbəkistanlı şahmatçı Dünya Kubokunun tarixində çempion adını qazanan ən gənc qrossmeyster olub - VİDEO
26 Noyabr 17:47
Şahmat

19 yaşlı özbəkistanlı şahmatçı Dünya Kubokunun tarixində çempion adını qazanan ən gənc qrossmeyster olub - VİDEO

Özbəkistanlı qrossmeyster finalda şinli rəqibini qabaqlayıb
Maqnus Karlsen atalıq qayğıları barədə: “Daha az yatıram”
26 Noyabr 09:32
Şahmat

Maqnus Karlsen atalıq qayğıları barədə: “Daha az yatıram”

Karlsen 27 sentyabr 2025-ci ildə ilk dəfə ata olub

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz