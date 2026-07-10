“Hakimlər yanlış qərar verdilər” - Nəbi İsgəndərovun İDMAN.BİZ-ə şərhi - VİDEO

“Döyüşdə hər şey istədiyimiz kimi alınmadı. Amma mən düşünürəm ki, dördüncü raunddan başqa digər raundlarda qalib gəlmişdim”.
Bu sözləri “İBA Çempionlar Gecəsi”nin iştirakçısı, boksçu Nəbi İsgəndərov İdman.Biz-in qarşılaşmanın nəticəsi barədə sualına cavab verərkən deyib.
İsgəndərovun “Sea Breeze Resort”da baş tutan tədbirdə rusiyalı Hikmət Qarayevlə qarşılaşması hakim qərarı ilə heç-heçəylə bitib.
“Aşkar üstünlük bizdə idi. Hakimlərin səhv, yanlış qərarı ilə döyüş bərabər bitirildi. Amma bu mənim üçün heç nəyi dəyişmir. Hamının gördüyü kimi, hakimlərində gördüyü kimi mən qələbə qazanmışam”, - İsgəndərov bildirib.