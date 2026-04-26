Dünya kuboku: Azərbaycanın 3 boksçusu finalda - FOTO

Braziliyanın Fos-du-İquasu şəhərində keçirilən boks üzrə Dünya kubokunda yarımfinal mərhələsinin döyüşləri başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan millisinin 3 idmançısı bu mərhələdə qələbə qazanaraq finala yüksəlib, daha bir boksçu isə bürünc medala sahib olub.
50 kq çəki dərəcəsində Sübhan Mamedov Anvarjan Xodjiyevi (Qırğızıstan) 4:1 hesabı ilə məğlub edərək finala yüksəlib. O, həlledici görüşdə İssam Bensayarla (Mərakeş) qarşılaşacaq.
75 kq-da Səidcəmşid Cəfərov Qabriel Quidi Rontaniyə (İtaliya) 5:0 hesabı ilə qalib gələrək finala vəsiqə qazanıb. O, qızıl medal uğrunda Tauan Silva (Braziliya) ilə üz-üzə gələcək.
+90 kq-da Məhəmməd Abdullayev də yarımfinalda Omar Şinaya (Norveç) 5:0 hesabı ilə qalib gələrək finala yüksəlib. Onun finaldakı rəqibi Davit Çaloyan (Ermənistan) olacaq.
70 kq-da Nəbi İsgəndərov isə yarımfinalda Kaian Reisiyə (Braziliya) uduzub. Rəqibi finala yüksəldiyi üçün boksçumuz turniri bürünc medalla başa vurub.
Qeyd edək ki, Dünya kubokuna bu gün, aprelin 26-da yekun vurulacaq.