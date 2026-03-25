Usık boks karyerasını bitirmək planını dəyişib

Məğlubiyyətsiz 39 yaşlı ukraynalı, hazırkı WBA, WBC, IBF və IBO ağır çəkidə çempionu Aleksandr Usik, son döyüşünün britaniyalı Tayson Fyuri ilə olmayacağı ehtimalını istisna etməyib.
İdman.Biz bildirir ki, Usik ağır çəkidə müvəqqəti WBC çempionu, almaniyalı Aqit Kabayelə qarşı döyüşə biləcəyini deyib.
“Kabayel Tayson Fyuri ilə trilogiya döyüşü əvəzinə növbəti rəqibim ola bilər, amma hələ qərar verməmişəm. Azarkeşlərin gözləntilərini başa düşürəm, amma ailəm və komandam qarşısında öz həyatım və məsuliyyətlərim var. Sadəcə məşq edirəm və Aqitlə döyüş ehtimalını qəbul edirəm - o, güclü və ağıllı döyüşçüdür”, - deyə talkSPORT Usikdən sitat gətirib.
Bu yaxınlarda verdiyi müsahibədə Usik karyerasını bitirməzdən əvvəl daha üç dəfə döyüşməyi planlaşdırdığını bildirib. O, arzuolunan rəqibləri siyahısına Uordli-Dübua döyüşünün qalibini, Tayson Fyuri ilə trilogiyanı, Riko Verhoveni daxil edib.