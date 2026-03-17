17 Mart 2026
Tramp siyasətdə Ceyk Pola dəstəyini açıqlayıb

17 Mart 2026 03:13
ABŞ prezidenti Donald Tramp amerikalı boksçu və bloqçu Ceyk Polun potensial siyasi karyerasına dəstək olduğunu bildirib.

İdman.Biz-in “Bloody Elbow”a istinadən verdiyi məlumata görə, Tramp idmançıda siyasi potensial gördüyünü qeyd edib.

“Sadəcə demək istəyirəm ki, yaxın gələcəkdə siyasi vəzifəyə namizəd olacağınıza inanıram, aydındır? Və mən sizi tam dəstəkləyirəm”, - deyə Tramp bildirib.

Ceyk Polun 29 yaşı var. O, peşəkar boksda debütünü 2020-ci ilin yanvar ayında edib. Onun 12 qələbəsi var, bunlardan yeddisi nokautla, ikisi isə məğlubiyyətlə nəticələnib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanı Macarıstandakı turnirdə doqquz boksçu təmsil edəcək
16 Mart 16:46
Boks

Azərbaycanı Macarıstandakı turnirdə doqquz boksçu təmsil edəcək

Turnirdə ölkəmizi Anar Nağdıyev hakim kimi təmsil edəcək
Alfonso Dominqesin azərbaycanlı həyat yoldaşı ilə “dönər əyləncəsi” - VİDEO
14 Mart 12:40
Boks

Alfonso Dominqesin azərbaycanlı həyat yoldaşı ilə “dönər əyləncəsi” - VİDEO

Nigar Alfonso bokçu həyat yoldaşı ilə əyləncəli video hazırlayıb
Azərbaycanın iki boksçusu Monteneqro Kubokuna yollanıb
13 Mart 11:08
Boks

Azərbaycanın iki boksçusu Monteneqro Kubokuna yollanıb

Bu gün Budvaya yollanan komanda martın 22-də Bakıya qayıdacaq
Trampdan sürpriz proqnoz: Ceyk Pol siyasətə gəlir? - VİDEO
12 Mart 12:49
Boks

Trampdan sürpriz proqnoz: Ceyk Pol siyasətə gəlir? - VİDEO

ABŞ prezidenti tanınmış boksçuya “tam və qəti” dəstək verib
Azərbaycan boksçuları “Adriatik incisi” turnirini dörd medal ilə tamamlayıblar - FOTO
12 Mart 11:25
Boks

Azərbaycan boksçuları “Adriatik incisi” turnirini dörd medal ilə tamamlayıblar - FOTO

“Adriatik incisi” turniri Monteneqronun Budva şəhərində keçirildi
Frensis Nqannu Ceyk Polun ağzını cırmaq istədiyini bildirib
11 Mart 21:14
Boks

Frensis Nqannu Ceyk Polun ağzını cırmaq istədiyini bildirib

Pol Nqannunun çağırışını qəbul edib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
14 Mart 16:54
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ni darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 15-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Mart 19:59
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” üç qolla qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Ağ-qara"lar xallarını 34-ə çatdırdı
U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir
14 Mart 23:21
Güləş

U23 Avropa Çempionatı: Güləşçilərimiz medallar uğrunda mübarizədə rəqibləri bəllidir - YENİLƏNİB

Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq
Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub