2 Mart 2026
Floyd Meyvezer 45 yaşlı kikboksçu ilə sərgi döyüşü keçirəcək - FOTO

2 Mart 2026 22:46
Floyd Meyvezer 45 yaşlı kikboksçu ilə sərgi döyüşü keçirəcək

49 yaşlı beş çəki dərəcəsində boks üzrə keçmiş dünya çempionu, amerikalı Floyd Meyvezer iyun ayında Afinada 45 yaşlı dəfələrlə kikboksinq üzrə dünya çempionu, yunanıstanlı Mayk Zambidis ilə sərgi döyüşü keçirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Floydun boks rekordu 50 qələbədir, bunlardan 27-si erkən olub və heç bir məğlubiyyəti yoxdur.

“2026-cı il artıq mənim üçün həyəcanlı bir il kimi görünür. Avropa, sizi əyləndirmək üçün yola düşürəm”, - Meyvezer sosial media səhifəsində paylaşdığı fotoya şərh yazıb.

Meyvezer 1996-cı il Olimpiadasının bürünc medalçısı və beş çəki dərəcəsində üç dünya çempionundan biridir.

Mayk 2000-ci ildən 2019-cu ilə qədər peşəkar kikboksinq yarışlarında iştirak edib. Onun rekordu 158 qələbə və 22 məğlubiyyətdir.

