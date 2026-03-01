1 Mart 2026
Dünya çempionunun evini soymağa cəhd ediblər

Naməlum şəxs 26 fevral axşamı meksikalı-amerikalı WBC yarımorta çəkidə dünya çempionu Rayan Qarsiyanın Los-Ancelesdə (Kaliforniya) yerləşən evini soymağa cəhd edib.

İdman.Biz bu barədə TMZ-yə istinadən məlumat verir.

Əldə olan məlumata görə, oğru hasarın üstündən dırmaşaraq Qarsiyanın evinə girməyə cəhd edib. Lakin hüquq-mühafizə orqanlarının hadisə yerinə çatmasından sonra basqınçı tez bir zamanda qaçıb. Qarsiyanın həmin vaxt evdə olub-olmadığı məlum deyil.

Ryan Qarsiyanın 27 yaşı var. O, peşəkar debütünü 2016-cı ildə edib və 2023-cü ildən bəri yarımorta çəkili çəki dərəcəsində yarışır.

