27 Fevral 2026
Azərbaycan millisinin daha bir boksçusu beynəlxalq turnirdə 1/4 finala yüksəlib

Boks
Xəbərlər
27 Fevral 2026 11:27
101
Azərbaycan boksçusu Malik Həsənov Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada "Strandja" beynəlxalq turnirində 1/4 finala vəsiqə qazanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, milli üzvü bu hüquqa gürcüstanlı Laşa Qaqnidzeni məğlub etməklə yiyələnib.

M. Həsənov 1/8 finalda rəqibinə 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27) hesabı ilə qalib gəlib. O, 1/4 finalda Yertuqan Zeynulinovla (Qazaxıstan) qarşılaşacaq.

Qeyd edək ki, daha öncə Bilalhəbaşi Nəzərov (50 kq), Zidan Hünbətov (55 kq) və Məhəmmədəli Aşırəliyev (60 kq) də 1/4 finala yüksəlib.

