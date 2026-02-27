Azərbaycan millisinin daha bir boksçusu beynəlxalq turnirdə 1/4 finala yüksəlib

Azərbaycan boksçusu Malik Həsənov Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada "Strandja" beynəlxalq turnirində 1/4 finala vəsiqə qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, milli üzvü bu hüquqa gürcüstanlı Laşa Qaqnidzeni məğlub etməklə yiyələnib.
M. Həsənov 1/8 finalda rəqibinə 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27) hesabı ilə qalib gəlib. O, 1/4 finalda Yertuqan Zeynulinovla (Qazaxıstan) qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, daha öncə Bilalhəbaşi Nəzərov (50 kq), Zidan Hünbətov (55 kq) və Məhəmmədəli Aşırəliyev (60 kq) də 1/4 finala yüksəlib.