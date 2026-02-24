Meyvezer Pakyao ilə döyüş anonsunu şərh edib

24 Fevral 2026
49 yaşlı boks üzrə beş çəki dərəcəsində keçmiş dünya çempionu Floyd Meyvezer 46 yaşlı səkkiz çəki dərəcəsində keçmiş dünya çempionu filippinli Menni Pakyao ilə revanş döyüşünün elan edilməsi ilə bağlı şərh verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, döyüş 19 sentyabrda Las-Veqasdakı “The Circle”da keçiriləcək. Döyüş Netflix-də yayımlanacaq.

“Mən əvvəllər bir dəfə Menni ilə döyüşmüşəm və onu məğlub etmişəm. Bu dəfə nəticə eyni olacaq”, - ESPN Meyvezerdən sitat gətirib:

Floyd və Menni arasında ilk döyüş 2 may 2015-ci ildə Nevada ştatının Las-Veqas şəhərində baş tutub. Döyüş bütün 12 raund davam edib və Meyvezerin yekdil qərarla qələbəsi ilə başa çatıb.

