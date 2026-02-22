23 Fevral 2026
AZ

Boks üzrə ölkə çempionatı tarixi göstərici ilə başlayır

Boks
Xəbərlər
22 Fevral 2026 18:10
79
Boks üzrə ölkə çempionatı tarixi göstərici ilə başlayır

Bakıda fevralın 23-də 17 yaşadək oğlan və qızlar arasında boks üzrə Azərbaycan çempionatı start götürəcək və bu yarış milli birinciliklərin tarixində ən yüksək iştirakçı sayı ilə yadda qalacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışda oğlanlar arasında 14, qızlar arasında isə doqquz çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparılacaq.

Turnirdə ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarını, eləcə də idman cəmiyyətlərini təmsil edən 82 komanda iştirak edəcək. Ümumilikdə 459 boksçu sifariş olunub ki, onlardan 410-u oğlan, 49-u isə qızdır. Bu göstərici milli çempionatlar üçün yeni rekord hesab olunur. Əvvəlki rekord 2024-cü ildə qeydə alınmışdı - həmin vaxt 74 komanda və 408 idmançı yarışmışdı.

Qaliblərin adları martın 1-də məlum olacaq. Çempionatın supervayzeri Estoniya təmsilçisi Yakov Peterson təyin olunub. Baş hakim funksiyasını azərbaycanlı referi Anar Babanlı yerinə yetirəcək. Döyüşləri yerli hakimlərlə yanaşı, Olimpiya Oyunları və dünya çempionatlarında təcrübəsi olan neytral hakimlər də idarə edəcəklər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Rayan Qarsiya WBC üzrə dünya çempionu oldu
22 Fevral 12:20
Boks

Rayan Qarsiya WBC üzrə dünya çempionu oldu

Amerikalı boksçu Mario Barriosu məğlub edərək kəmərə sahib çıxıb
Boks millimiz bu ilin ilk təlim-məşq toplantısına başlayıb
20 Fevral 17:21
Boks

Boks millimiz bu ilin ilk təlim-məşq toplantısına başlayıb

Toplanış martın 1-də yekunlaşacaq
Azərbaycan boksçuları beynəlxalq "Stranca" turnirində yarışacaqlar
20 Fevral 14:09
Boks

Azərbaycan boksçuları beynəlxalq "Stranca" turnirində yarışacaqlar

Yarışın püşkü fevralın 22-də atılacaq
Aleksandr Usik boksdan ayrılacağı dəqiq tarixi bildiyini deyib
20 Fevral 03:12
Boks

Aleksandr Usik boksdan ayrılacağı dəqiq tarixi bildiyini deyib

Usık peşəkar karyerasında 24 qələbə qazanıb
“Döyüşlərdən əvvəl və sonra tibbi müayinə vacibdir” - Nevroloqun gənc boksçunun ölümünə dair İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
17 Fevral 10:37
Boks

“Döyüşlərdən əvvəl və sonra tibbi müayinə vacibdir” - Nevroloqun gənc boksçunun ölümünə dair İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Mütəxəssis boksda qoruyucu vasitələrdən istifadəni zəruri bilir
Dünya boksunun canlı əfsanələri Afrikaya üstünlük veriblər
17 Fevral 01:06
Boks

Dünya boksunun canlı əfsanələri Afrikaya üstünlük veriblər

Taysonla Meyvezer arasında boks döyüşünün yeri və vaxtı açıqlanıb

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
20 Fevral 12:21
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
21 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” - “Karvan-Yevlax”a qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Bu nəticədən sonra “Araz-Naxçıvan” turnir cədvəlində mövqeyini gücləndirib
A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər
22 Fevral 01:54
Dünya futbolu

A Seriyası: “Kalyari” və “Latsio” qolsuz bərabərliklə kifayətləniblər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Latsio” 34 xalla turnir cədvəlində 26 oyundan sonra doqquzuncu yerdədir
Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22 Fevral 16:34
Gimnastika

Gimnastlarımızdan Dünya Kubokunda altı medal - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bakıda uğurlu çıxışlar yadda qaldı