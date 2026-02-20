Azərbaycan boksçuları beynəlxalq "Stranca" turnirində yarışacaqlar

21 Fevral 2026
Azərbaycan boksçuları Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçiriləcək beynəlxalq "Stranca" turnirində iştirak edəcəklər.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Boks Fedrasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, fevralın 23-də başlayacaq və 8 gün davam edəcək yarışa 12 idmançımız qatılacaq.

Məşqçilər korpusu ilin ilk beynəlxalq sınağında Bilalhəbaşi Nəzərov (50 kq), Nicat Hüseynov, Zəlimxan Süleymanov, Zidan Hünbətov (hamısı 55 kq), Məhəmmədəli Aşırəliyev, Məhəmmədəli Qasımzadə, Tağı Nəsibov (hamısı 60 kq), Maqsud Xasmetov, Malik Həsənov, Zaur Qəhrəmanov (hamısı 65 kq), Murad Allahverdiyev (80 kq) və Səbuhi Əlizadəyə (+90 kq) şans verəcək.

35 ölkədən 400-dək boksunun qatılacağı gözlənilən turnirdə ölkəmizi hakim kimi Qalib Əbiyev təmsil edəcək.

Qeyd edək ki, yarışın püşkü fevralın 22-də atılacaq.

İdman.Biz
