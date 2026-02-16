U-19 Azərbaycan çempionatı başa çatıb - FOTO

Gənc boksçular arasında Azərbaycan çempionatına yekun vurulub.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarışda ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarının klublarını, həmçinin idman cəmiyyətlərini təmsil edən 60 komandanın 276 boksçusu qüvvəsini sınayıb.
7 gün davam edən çempionatda oğlanlarda 10, qızlarda 5 çəki dərəcəsi üzrə mükafatçılar müəyyənləşib.
Boks Mərkəzində təşkil olunan turnirin komanda hesabında “Neftçi” İdman Klubu birinci yeri tutub – 33 xal. İkinci pilləyə Gəncə komandası (31 xal) yiyələndiyi halda, “üçlüy”ü “Qızıl əlcək” İdman Klubu (29 xal) qapayıb.
Çempionatda ən yaxşı boksçu adına Nihat Qasımov layiq görülüb. Ramiz Yaqnəliyev ən yaxşı hakim seçilib.
Mükafatçılar yığmanın heyətinə cəlb olunacaq və beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi təmsil edəcəklər.
Qeyd edək ki, U-19 Azərbaycan çempionatında daha öncə başa çatan qızların mübarizəsində Banuçiçək Nəsirli (48 kq), Əminə Tağı (51 kq), Zəhra Məmmədova (54 kq), Aynur İsmayılova (60 kq) və Dəniz Babayeva (70 kq) qızıl medal qazanıblar.
U-19 Azərbaycan çempionatı
Oğlanlar
Final
50 kq
Əli Əliyev (Gəncə) – Hüseyn Məhərrəmov (“AZSport” BK) 5:0
55 kq
Əli Mayılzadə (DİN İC) – Nihat Qasımov (RKİM) – ikinci tam üstünlüklə qalib gəlib
60 kq
Əli Baxışov (“Dəmir Yumruq” BİK) – Toğrul Quliyev (“Qızıl əlcək” İK) 3:0
65 kq
Şahin Aslanov (UGM-7) – Vüsal Xəlilov (RİM-1) 4:1
70 kq
Adil Zalov (“Qızıl əlcək” İK) – Rza Rzayev (Gəncə) 0:5
75 kq
Pünhan Qurbanlı (Şirvan) – Renat Qiyaslı (DİN İC) 0:5
80 kq
İsmayıl Vəliyev (RKİM) – Fuad Abbasov (Sumqayıt) 5:0
85 kq
Heydər Əzməmmədov (Sumqayıt) – Səid Bəkiyev (“Zərbə” BİK) – birinci tam üstünlüklə qalib gəlib
90 kq
Qulam Baxşıyev (Astara) – Zaur Səmədov (“Qızıl əlcək” İK) – ikinci tam üstünlüklə qalib gəlib
+90 kq
Məhəmməd Cəfərov (Z-1 İK) – Səfdər Məmmədzadə (“Neftçi” İK) 1:4
Bütün mükafatçılar
50 kq
1. Əli Əliyev (Gəncə)
2. Hüseyn Məhərrəmov (“AZSport” BK)
3. Hüseyn Quliyev (RKİM)
3. Kərəm Qocayev (MOİK)
55 kq
1. Nihat Qasımov (RKİM)
2. Əli Mayılzadə (DİN İC)
3. Aydın Qasımov (Mingəçevir)
60 kq
1. Əli Baxışov (“Dəmir Yumruq” BİK)
2. Toğrul Quliyev (“Qızıl əlcək” İK)
3. Sübhan Babayev (RİM-1)
3. Əflatun İsmiyev (Sumqayıt)
65 kq
1. Şahin Aslanov (UGM-7)
2. Vüsal Xəlilov (RİM-1)
3. Haqverdi Həsənov (“Neftçi” İK)
3. Tamerlan Əlimzanov (MOİK)
70 kq
1. Rza Rzayev (Gəncə)
2. Adil Zalov (“Qızıl əlcək” İK)
3. Valeh Eyvazlı (“Qızıl əlcək” İK)
3. Dəniz Zeynalov (“Qızıl əlcək” İK)
75 kq
1. Renat Qiyaslı (DİN İC)
2. Pünhan Qurbanlı (Şirvan)
3. Sarvan Abdullazadə (RKİM)
3. Cavidan Əliyev (Göygöl)
80 kq
1. İsmayıl Vəliyev (RKİM)
2. Fuad Abbasov (Sumqayıt)
3. Nicat İmanov (“Qızıl əlcək” İK)
3. İmamsalehizaman Salmanov (Gəncə)
85 kq
1. Heydər Əzməmmədov (Sumqayıt)
2. Səid Bəkiyev (“Zərbə” BİK)
3. Raul Mehdiyev (Mingəçevir)
3. Nail Abbasov (“Neftçi” İK)
90 kq
1. Zaur Səmədov (“Qızıl əlcək” İK)
2. Qulam Baxşıyev (Astara)
3. Amir Abbasov (Z-1 İK)
3. Əli Məmmədzadə (KNOUT)
+90 kq
1. Səfdər Məmmədzadə (“Neftçi” İK)
2. Məhəmməd Cəfərov (Z-1 İK)
3. Sarvan Səlimli (Mingəçevir)
3. Cavid Babayev (KNOUT)