16 Fevral 2026
AZ

U-19 Azərbaycan çempionatı başa çatıb - FOTO

Boks
Xəbərlər
16 Fevral 2026 16:06
90
U-19 Azərbaycan çempionatı başa çatıb - FOTO

Gənc boksçular arasında Azərbaycan çempionatına yekun vurulub.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışda ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarının klublarını, həmçinin idman cəmiyyətlərini təmsil edən 60 komandanın 276 boksçusu qüvvəsini sınayıb.

7 gün davam edən çempionatda oğlanlarda 10, qızlarda 5 çəki dərəcəsi üzrə mükafatçılar müəyyənləşib.

Boks Mərkəzində təşkil olunan turnirin komanda hesabında “Neftçi” İdman Klubu birinci yeri tutub – 33 xal. İkinci pilləyə Gəncə komandası (31 xal) yiyələndiyi halda, “üçlüy”ü “Qızıl əlcək” İdman Klubu (29 xal) qapayıb.

Çempionatda ən yaxşı boksçu adına Nihat Qasımov layiq görülüb. Ramiz Yaqnəliyev ən yaxşı hakim seçilib.

Mükafatçılar yığmanın heyətinə cəlb olunacaq və beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi təmsil edəcəklər.

Qeyd edək ki, U-19 Azərbaycan çempionatında daha öncə başa çatan qızların mübarizəsində Banuçiçək Nəsirli (48 kq), Əminə Tağı (51 kq), Zəhra Məmmədova (54 kq), Aynur İsmayılova (60 kq) və Dəniz Babayeva (70 kq) qızıl medal qazanıblar.

U-19 Azərbaycan çempionatı
Oğlanlar
Final
50 kq
Əli Əliyev (Gəncə) – Hüseyn Məhərrəmov (“AZSport” BK) 5:0

55 kq
Əli Mayılzadə (DİN İC) – Nihat Qasımov (RKİM) – ikinci tam üstünlüklə qalib gəlib

60 kq
Əli Baxışov (“Dəmir Yumruq” BİK) – Toğrul Quliyev (“Qızıl əlcək” İK) 3:0

65 kq
Şahin Aslanov (UGM-7) – Vüsal Xəlilov (RİM-1) 4:1

70 kq
Adil Zalov (“Qızıl əlcək” İK) – Rza Rzayev (Gəncə) 0:5

75 kq
Pünhan Qurbanlı (Şirvan) – Renat Qiyaslı (DİN İC) 0:5

80 kq
İsmayıl Vəliyev (RKİM) – Fuad Abbasov (Sumqayıt) 5:0

85 kq
Heydər Əzməmmədov (Sumqayıt) – Səid Bəkiyev (“Zərbə” BİK) – birinci tam üstünlüklə qalib gəlib

90 kq
Qulam Baxşıyev (Astara) – Zaur Səmədov (“Qızıl əlcək” İK) – ikinci tam üstünlüklə qalib gəlib

+90 kq
Məhəmməd Cəfərov (Z-1 İK) – Səfdər Məmmədzadə (“Neftçi” İK) 1:4

Bütün mükafatçılar
50 kq
1. Əli Əliyev (Gəncə)
2. Hüseyn Məhərrəmov (“AZSport” BK)
3. Hüseyn Quliyev (RKİM)
3. Kərəm Qocayev (MOİK)

55 kq
1. Nihat Qasımov (RKİM)
2. Əli Mayılzadə (DİN İC)
3. Aydın Qasımov (Mingəçevir)

60 kq
1. Əli Baxışov (“Dəmir Yumruq” BİK)
2. Toğrul Quliyev (“Qızıl əlcək” İK)
3. Sübhan Babayev (RİM-1)
3. Əflatun İsmiyev (Sumqayıt)

65 kq
1. Şahin Aslanov (UGM-7)
2. Vüsal Xəlilov (RİM-1)
3. Haqverdi Həsənov (“Neftçi” İK)
3. Tamerlan Əlimzanov (MOİK)

70 kq
1. Rza Rzayev (Gəncə)
2. Adil Zalov (“Qızıl əlcək” İK)
3. Valeh Eyvazlı (“Qızıl əlcək” İK)
3. Dəniz Zeynalov (“Qızıl əlcək” İK)

75 kq
1. Renat Qiyaslı (DİN İC)
2. Pünhan Qurbanlı (Şirvan)
3. Sarvan Abdullazadə (RKİM)
3. Cavidan Əliyev (Göygöl)

80 kq
1. İsmayıl Vəliyev (RKİM)
2. Fuad Abbasov (Sumqayıt)
3. Nicat İmanov (“Qızıl əlcək” İK)
3. İmamsalehizaman Salmanov (Gəncə)

85 kq
1. Heydər Əzməmmədov (Sumqayıt)
2. Səid Bəkiyev (“Zərbə” BİK)
3. Raul Mehdiyev (Mingəçevir)
3. Nail Abbasov (“Neftçi” İK)

90 kq
1. Zaur Səmədov (“Qızıl əlcək” İK)
2. Qulam Baxşıyev (Astara)
3. Amir Abbasov (Z-1 İK)
3. Əli Məmmədzadə (KNOUT)

+90 kq
1. Səfdər Məmmədzadə (“Neftçi” İK)
2. Məhəmməd Cəfərov (Z-1 İK)
3. Sarvan Səlimli (Mingəçevir)
3. Cavid Babayev (KNOUT)

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Elnur Səmədov WBA versiyası üzrə müvəqqəti dünya çempionu oldu - VİDEO
15 Fevral 11:34
Boks

Elnur Səmədov WBA versiyası üzrə müvəqqəti dünya çempionu oldu - VİDEO

Həmyerlimizin rəqibi kolumbiyalı Con Lenon Qutyerres idi
Azərbaycanlı döyüşçü “RCC Boxing Promotions” turnirində debüt döyüşünü qazandı - VİDEO
15 Fevral 09:17
Boks

Azərbaycanlı döyüşçü “RCC Boxing Promotions” turnirində debüt döyüşünü qazandı - VİDEO

Caniyevin rəqibi təcrübəli boksçu Vasili Podnebesnı olub
Terens Krouford: “UFC heç vaxt boksdan yaxşı olmayacaq”
15 Fevral 00:34
Boks

Terens Krouford: “UFC heç vaxt boksdan yaxşı olmayacaq”

38 yaşlı Krouford ötən il dekabrın 17-də karyerasını bitirib
MDB Oyunlarının 16 yaşlı boks üzrə çempionu Bakıda vəfat edib
14 Fevral 22:39
Boks

MDB Oyunlarının 16 yaşlı boks üzrə çempionu Bakıda vəfat edib

Boksçu sparrinq zamanı yıxılıb, daha sonra 1 saylı Şəhər Kliniki Xəstəxanasına çatdırılsa da, orada vəfat edib
Qız boksçular arasında Azərbaycan çempionatı başa çatıb - FOTO
14 Fevral 16:40
Boks

Qız boksçular arasında Azərbaycan çempionatı başa çatıb - FOTO

Yarışın yekununa əsasən beş çəkidə ölkənin ən güclüləri bəlli olub

Azərbaycan çempionatı: Oğlan boksçular arasında yarımfinalçılar müəyyənləşib
13 Fevral 21:38
Boks

Azərbaycan çempionatı: Oğlan boksçular arasında yarımfinalçılar müəyyənləşib - FOTO

Qız boksçuların yarışında isə daha 2 çəkidə finalçılar dəqiqləşib

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Fevral 16:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bassala Sambu dubla imza atıb
La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
02:14
Futbol

La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

“Betis” “Malyorka”nı məğlub etdi, Muriki yubiley qolunu vurdu