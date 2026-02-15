15 Fevral 2026
Terens Krouford: “UFC heç vaxt boksdan yaxşı olmayacaq”

15 Fevral 2026 00:34
Terens Krouford: "UFC heç vaxt boksdan yaxşı olmayacaq"

Üç çəki dərəcəsində məğlubedilməz keçmiş mütləq dünya çempionu, amerikalı Terens Krouford UFC qarışıq döyüş sənətləri liqasının populyarlıq baxımından heç vaxt boksu üstələməyəcəyinə və döyüş sənətləri sənayesinin flaqmanına çevrilməyəcəyinə əminliyini ifadə edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 38 yaşlı Krouford ötən il dekabrın 17-də karyerasını bitirdiyini elan edib.

“UFC heç vaxt boksdan daha yaxşı olmayacaq. UFC öz işində yaxşıdır, biz də etdiyimiz işdə yaxşıyıq. Nə demək istədiyimi bilirsinizmi? Qarışıq döyüş sənətlərində yarışanda belə düşünməlisiniz: əgər səni qollarımla məğlub edə bilməsəm, onda təpiklərlə və ya yıxılmalarla qalib gəlməyə çalışacağam. Bu, tamamilə fərqli bir zehni hazırlıqdır”, - deyə “MMA Mania” Krouforddan sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

