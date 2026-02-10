10 Fevral 2026
Boks üzrə Azərbaycan çempionatında ikinci günün görüşləri başa çatıb - FOTO

Boks
Xəbərlər
10 Fevral 2026 20:29
Boks üzrə Azərbaycan çempionatında ikinci günün görüşləri başa çatıb

Gənc boksçular arasında Azərbaycan çempionatı davam edir. Yarışın ikinci günündə qız idmançılar da mübarizəyə qoşulublar.

İdman.Biz bildirir ki, onlar 1/4 final döyüşlərinə çıxıblar və yarımfinalçılar müəyyənləşib.

Oğlan boksçular arasında 50 kq, 55 kq-da 1/8 finalçılar, 75 kq-da 1/4 finalçıların adlarına aydınlıq gəlib.

7 gün davam edəcək yarışın 3-cü günündə 47 görüş olacaq. Bakı Boks Mərkəzində keçirilən U-19 Azərbaycan çempionatında döyüşlər saat 12:00-da başlanacaq.

Qeyd edək ki, yarışın qaliblərinin adına fevralın 15-də aydınlıq gələcək.

U-19 Azərbaycan çempionatı

10 fevral

Qızlar

48 kq

1/4 final

Gülər Hüseynova (RİM1) – Züleyxa Alpaşayeva (“Neftçi” İK) – birinci qalib gəlib

60 kq
Aynur İsmayılova (Sumqayıt) – Alsu Kərimzadə (Sumqayıt) – birinci qalib gəlib
Lalə Sultanlı (“Ağa” İK) – Mədinə Məmmədova (Gəncə) – ikinci qalib gəlib

70 kq
Dəniz Babayeva (Şabran) – Aysu Hüseynova (AzTU) – birinci qalib gəlib
Fatimə Məmmədova (Gəncə) – Lalə Ələsgərova (MOİK) – ikinci qalib gəlib

Oğlanlar

1/16 final

50 kq
Nüsrət Rəhimli (Ağcabədi) – Əli Həsənli (“Roman” İK) – birinci qalib gəlib
Akif Mansırlı (Qazax) – Alik Hacızadə (Hövsan OİK) – birinci diskvalifikasiya olunub
Nicat Abdullayev (AHİTA) – Əli Qədiməliyev (Sumqayıt) – birinci qalib gəlib
Məhdi Hüseynzadə (“Ağa” İK) – Əli Əliyev (Gəncə) – ikinci mərhələ adlayıb
Hüseyn Cavadov (MOİK) – Səid Mehdizadə (“Lokomotiv” İC) – 3:2
Nicat Əmirli (“Cənub” İK) – Cavad Hacıməmmədov (“Qızıl əlcək” İK) – 4:1
Murad Məmmədli (“Berzloy” İK) – Nihat Heydərov (AzTU) – 0:5
Yaqub Abdullazadə (Cəlilabad) – Hüseyn Quliyev (RKİM) – ikinci qalib gəlib
Məhəmməd Rəsulov (RKİM) – Həzrətəli Məmmədov (Quba) – birinci qalib gəlib
Taleh Təhməzov (Qusar) – Əli Hüseynli (“Abşeron” İK) – 0:5
Rəvan Amanov (Lənkəran) – Hüseyn Məhərrəmov (“AZSport” BK) – 0:5
Cəfər Şabanlı (UGM-7) – Elcan Şükürzadə (DİN İC) – birinci mərhələ adlayıb
Hikmət Məmmədov (Gəncə) – Zöhrab Dərgahov (MOİK) – 2:3
Camaləddin Təbibzadə (DİN İC) – Ömər Şükürov (Mingəçevir) – ikinci mərhələ adlayıb
Hacımurad Ağayev (“Zərbə” BİK) – Kərəm Qocayev (MOİK) – 0:5
Murad Əliyev (CİTSM) – Vüsal Heydərov (“Rahim” BİK) – 1:4

55 kq
Əli Məmmədov (“Roman” İK) – Şamil Nəcəfov (Pirşağı-Kürdəxanı İK) – ikinci qalib gəlib
Elmir Qubadzadə (“Neftçi” İK) – Zülfüqar Akbaş (“Qızıl əlcək” İK) – birinci qalib gəlib
Mehdi Ağayev (Cəlilabad) – Murad Bayrambəyov (MOİK) – birinci diskvalifikasiya olunub
İmran Axundov (“Dəmir Yumruq” BİK) – Ayxan Məmmədov (RİM-1) – birinci qalib gəlib
Məhəmmədəli Kərimli (NMH BK) – Kazım Azayev (Quba) – birinci qalib gəlib
İbrahim Əfəndiyev (UGM-7) – Mansur Abbaslı (GİTSM) – birinci qalib gəlib
Əli Mayılzadə (DİN İC) – Hüseyn Mayılov (“Zabit Səmədov” DM) – birinci qalib gəlib
Allahyar Həsənov (Lənkəran) – Abdulla Zeynallı (UGİM-1) – 0:5
Vidadi Fətullayev (Göygöl) – Elgün Fətəliyev (Astara) – birinci mərhələ adlayıb
Məhəmmədəli Səbzəliyev (MOİK) – Şahin Mustafayev (Gəncə) – ikinci qalib gəlib
Məhəmməd Məmmədov (“Zabit Səmədov” DM) – Murad Rzayev (“Berzloy” İK) – 0:5
Nihat Qasımov (RKİM) – Aqil Dadaşov (Şirvan) – birinci qalib gəlib
Fərman Tağıyev (Z-1 İK) – Sanur Məmmədov (“Neftçi” İK) – 0:5
İsmayıl Rzayev (RKİM) – Aydın Qasımov (Mingəçevir) – 0:5
Rüstəm Şahbazov (Sumqayıt) – Ömər Qasımov (“Qızıl əlcək” İK) – birinci mərhələ adlayıb
Nihat Qasımov (“Neftçi” İK) – Zakir Həsənzadə (Gəncə) – 1:4

1/8 final

75 kq
Hüseyn Vahabov (“Abşeron” BK) – Cavidan Əliyev (Göygöl) – ikinci mərhələ adlayıb
Şahin Hüseynov (“Zərbə” BİK) – Əli Şirinov (Tərtər) – birinci qalib gəlib
Şükür Bayramov (Gəncə) – Emin Şahbazov (Pirşağı-Kürdəxanı İK) – birinci qalib gəlib
Pünhan Qurbanlı (Şirvan) – Eldar Hümbətov (“Neftçi” İK) – birinci qalib gəlib
Renat Qiyaslı (DİN İC) – Zahid İbrahimli (Qazax) – birinci qalib gəlib
Vaqif Əmiraslanov (AzTU) – Ülvi Novruzov (“Qızıl əlcək” İK) – ikinci mərhələ adlayıb
Cəfər Bağırov (Sumqayıt) – Əli Vəliyev (UGM-13) – 4:1
Ayxan Mehdiyev (“Roman” İK) – Sarvan Abdullazadə (RKİM) – ikinci qalib gəlib

İdman.Biz
