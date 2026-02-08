Boks yığmasına düşəcək adlar müəyyənləşəcək

Fevralın 9-da boks üzrə gənclər arasında Azərbaycan çempionatına start veriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, Boks Mərkəzində təşkil olunacaq yarışda oğlanlar arasında 10, qızlar arasında isə beş çəki dərəcəsində qaliblər müəyyənləşəcək.
Çempionatda respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarından olan klubları, eləcə də idman cəmiyyətlərini təmsil edən 58 komandanın 276 boksçusu iştirak edəcək. Onlardan 244-ü oğlan, 32-si qızdır. Açılış mərasimi saat 12:00-da, döyüşlər isə 12:30-da başlayacaq. Qaliblərin adına fevralın 15-də aydınlıq gələcək.
Mükafat qazanan idmançılar milli komandanın heyətinə cəlb olunacaq və beynəlxalq arenada Azərbaycanı təmsil edəcəklər.
Qeyd edək ki, U-19 ölkə çempionatının supervayzeri özbəkistanlı Aleksandr Hamidov, baş hakim isə həmyerlimiz Anar Babanlı olacaq. Döyüşləri yerli referilərlə yanaşı, neytral hakimlər – Yay Olimpiya Oyunları və dünya çempionatları təcrübəsinə Veronika Şuks (Macarıstan), Dmitri Meliss (Estoniya), Mişel Buriqo Paulo (Braziliya), Pavlov Pavel Petkov (Bolqarıstan), Qo Çjan (Çin) və Bekjon Yusupov (Özbəkistan) da idarə edəcəklər.