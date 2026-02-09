9 Fevral 2026
AZ

Boks üzrə Azərbaycan çempionatının ilk günü başa çatıb - FOTO

Boks
Xəbərlər
9 Fevral 2026 20:02
105
Boks üzrə Azərbaycan çempionatının ilk günü başa çatıb

Gənc boksçular arasında Azərbaycan çempionatına start verilib. Yarışın ilk günündə 5 çəki dərəcəsində 41 döyüş keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 50 kq, 55 kq, 60 kq, 65 kq-da 1/16, 70 kq-da 1/8 finalçılar bəlli olub.

7 gün davam edəcək yarışın 2-ci günündə 45 görüş olacaq. Bakı Boks Mərkəzində keçirilən U-19 Azərbaycan çempionatında döyüşlər saat 12:00-da başlanacaq.

Qeyd edək ki, yarışın qaliblərinin adına fevralın 15-də aydınlıq gələcək.

U-19 Azərbaycan çempionatı

9 fevral
1/32 final

50 kq
Səyədulla Kərimli (888 BK) – Ömər Şükürov (Mingəçevir) – ikinci qalib gəlib
Hacımurad Ağayev (“Zərbə” BİK) – Xəyal İbrahimov (“Şamaxı Uğur” BK) – 4:0
Kərəm Qocayev (MOİK) – Tural Hüseynov (“Ağa” BK) – birinci qalib gəlib
Qulamhüseyn Sadıqov (“Neftçi” İK) – Murad Əliyev (CİTSM) – ikinci qalib gəlib
Mirəli Mahmudov (“Cəsur” İK) – Vüsal Heydərov (“Rahim” BİK) – 0:5

55 kq
Hüseyn Qənbərli (Naxçıvan MR) – Murad Rzayev (“Berzloy” İK) – ikinci qalib gəlib
Nihat Qasımov (RKİM) – Xan Məmmədov (AzTU) – 5:0
Ağahüseyn Zeynalov (“Zərbə” BİK) – Aqil Dadaşov (Şirvan) – 0:5
Fərman Tağıyev (Z-1 İK) – Rəsul Mehdizadə (“Abşeron” İK) – ikinci qalib gəlib
Alişan Tağıyev (Sumqayıt) – Sanur Məmmədov (“Neftçi” İK) – 0:5
Abubəkr Sədrəddinov (Siyəzən) – İsmayıl Rzayev (RKİM) – ikinci qalib gəlib
Aydın Qasımov (Mingəçevir) – Əli Məmmədov (“Dəmir Yumruq” BİK) – 5:0
Rüstəm Şahbazov (Sumqayıt) – Nadir Mustafayev (“Sahil” BK) – birinci qalib gəlib
Ömər Qasımov (“Qızıl əlcək” İK) – Eynulla Nurulu (RRB BK) – 5:0
Nihat Qasımov (“Neftçi” İK) – Aqşin Əliyev (AHİTA) – birinci qalib gəlib
Kamal Məmmədov (Naxçıvan MR) – Zakir Həsənzadə (Gəncə) – 0:5

60 kq
Vaqif Paşayev (UGM-7) – Əlixalid Məmmədli (FS İK) – birinci qalib gəlib
Yusif Bəylərov (Quba) – İsmayıl Məmmədli (Beyləqan) – birinci qalib gəlib
Bahadur Nağılı (MOİK) – Ramal Cəfərzadə (Z-1) – birinci qalib gəlib
Tunar Məmmədov (Gəncə) – Həmzə İmanov (UGM-13) – birinci qalib gəlib
Toğrul Quliyev (“Qızıl əlcək” İK) – Cavid Məhərrəmli (“Roman” İK) – birinci qalib gəlib
Hüseyn Abdulmanaflı (“Arena” İK) – Kənan Saatov (Qusar) – birinci qalib gəlib
Rəşid Salahov (RKİM) – Nursultan Soltanlı (AHİTA) – ikinci qalib gəlib
Ömər Əli (“Ağa” İK) – Hüseyn Hüseynov (Sumqayıt) – ikinci qalib gəlib
Nicat Rəfiyev (“Sahil” BK) – Elgün Abbaslı (“Neftçi” İK) – ikinci qalib gəlib
Etibar Cabbarov (Hövsan OİK) – Sənan Axundov (Salyan) – ikinci mərhələ adlayıb
Rəsul Poladov (“Qələbə2020” İK) – Mehdi Tağıyev (UGİM-1) – ikinci qalib gəlib
Raul Heydərli (“Neftçi” İK) – Cahandar Baxşəlizadə (Siyəzən) – 5:0

65 kq
Kənan Məmmədov (“Qızıl əlcək” İK) – Arif Musayev (UGM-13) – ikinci qalib gəlib
Ömər Kərimov (DİN İC) – Turqay Rəhimli (Gəncə) – ikinci qalib gəlib
1/16 final

70 kq
Nizami Əsgərov (“Neftçi” İK) – Elmir Həşimov (“Arena” İK) – ikinci mərhələ adlayıb
Adil Zalov (“Qızıl əlcək” İK) – Kərim Sultanov (Sumqayıt) – 5:0
Zaur Quluzadə (“Şamaxı Uğur” BK) – Coşqun Muradov (“Qafqaz” BİK) – 5:0
Rza Rzayev (Gəncə) – Yədulla Qurbanov (Neftçala) – birinci qalib gəlib
Sultan Muradov (Quba) – Mirfərid Seyidli (Hövsan OİK) – birinci mərhələ adlayıb
Raul Əsədullayev (Lənkəran) – Məhəmməd Səmədov (“Roman” İK) – 5:0
Murad Məmmədov (MOİK) – Məhəmməd Şirməmmədli (AHİTA) – birinci qalib gəlib
Əli İsmayılov (DİN İC) – Zəkəriyyə Rəhimov (MOİK) – ikinci qalib gəlib
Oqtay İsmayılov (Z-1 İK) – Azər Sadıqov (MOİK) – birinci qalib gəlib
Amil Tağıyev (Astara) – Şaiq Abdullayev (DİN İC) – 1:4
Valeh Eyvazlı (“Qızıl əlcək” İK) – Sənan Qurbanov (“Neftçi” İK) – birinci qalib gəlib

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Terens Krouford 100 milyon dollar qarşılığında belə rinqə qayıtmayacağını deyib
20:43
Boks

Terens Krouford 100 milyon dollar qarşılığında belə rinqə qayıtmayacağını deyib

38 yaşlı Krouford ötən il dekabrın 17-də karyerasını bitirdiyini bildirib
U-19 Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi keçirilib - FOTO
16:58
Boks

U-19 Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi keçirilib - FOTO

Yarışda qaliblərin adına fevralın 15-də aydınlıq gələcək
Boks yığmasına düşəcək adlar müəyyənləşəcək
8 Fevral 18:11
Boks

Boks yığmasına düşəcək adlar müəyyənləşəcək

Gənc boksçular ölkə çempionatında rinqə çıxırlar
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq
Azərbaycanlı hakim Səudiyyə Ərəbistanı çempionatına dəvət alıb
3 Fevral 15:13
Boks

Azərbaycanlı hakim Səudiyyə Ərəbistanı çempionatına dəvət alıb

Beynəlxalq dərəcəli referi bununla bağlı yerli federasiyadan xüsusi dəvət alıb
Əfsanəvi kikboksçu Usiklə döyüş ideyasını dəstəkləyib
2 Fevral 20:40
Boks

Əfsanəvi kikboksçu Usiklə döyüş ideyasını dəstəkləyib

Verhoven bütün dövrlərin ən böyük kikboksçularından biri hesab olunur

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü