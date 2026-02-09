9 Fevral 2026
Terens Krouford 100 milyon dollar qarşılığında belə rinqə qayıtmayacağını deyib

Boks
Xəbərlər
9 Fevral 2026 20:43
88
Üç çəki dərəcəsində məğlubedilməz keçmiş mütləq dünya çempionu, amerikalı Terens Krouford rinqə potensial qayıdışı barədə qəti şəkildə danışıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 38 yaşlı Krouford ötən il dekabrın 17-də karyerasını bitirdiyini elan edib.

“80-100 milyon dollara rinqə qayıtmağa hazırammı? Xeyr, çünki bu, ruhunuzu satmaq olardı. Bəzən insanlara baxıb düşünürsünüz ki, “Lənət olsun, sənin nə ləyaqətin, nə də əxlaqın var”. Yaxşı görək, dostum. Əgər hər şey pul qazanmaqla bağlıdırsa, nəyin uğrunda mübarizə aparacaqsınız?

Mən heç vaxt pul üçün idmanla məşğul olmamışam, bilirsinizmi? Əlbəttə, pul qazanmaq üçün boksla məşğul olmamışam, amma hər şeydən əvvəl uşaqlıqdan arzuladığım şeyi etmək istəyirdim - dünya çempionu olmaq. Və pul motivasiya deyildi”, - deyə MMA Mania Krouforddan sitat gətirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

