9 Fevral 2026
AZ

U-19 Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi keçirilib - FOTO

Boks
Xəbərlər
9 Fevral 2026 16:58
114
U-19 Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi keçirilib - FOTO

Gənc boksçular arasında Azərbaycan çempionatının açılış mərasimi keçirilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Boks Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, tədbir iştirakçı komandaların paradı ilə başlayıb.

Mərasimdə çıxış edən Azərbaycan Boks Federasiyası prezidentinin müşaviri Samir Hüseynov döyüşlərin gərgin və ədalətli keçəcəyinə inandığını bildirib. Onun sözlərinə görə, yarışa qatılan gənc idmançılar ölkə boksunun sabahıdır: “Ötən ay böyüklər arasında Azərbaycan çempionatında debüt edən gənclər özlərini yaxşı tərəfdən göstərdilər və yeni komanda formalaşdı. Hazırda bu yarışda döyüşəcək boksçuları da yeniyetmələr arasında Azərbaycan çempionatında izləmişik. Hər birinin böyük potensialı var. Onların daha da inkişafı üçün lazımı bütün addımlar atılacaq, paytaxtla yanaşı, bölgələrdə də infrastruktur güclənəcək. Hesab edirəm ki, gələcəyin Olimpiya çempionlarının ilk performanslarını U-19 Azərbaycan çempionatında görəcəyik”.

Yarışın özbəkistanlı supervayzeri Aleksandr Hamidov çempionatın təşkilatçılığını yüksək qiymətləndirib və yarış iştirakçılarına uğurlar arzulayıb.

Ardınca Dövlət Himni səsləndirilib və U-19 Azərbaycan çempionatı açıq elan olunub.

Qeyd edək ki, Boks Mərkəzində keçirilən yarışda oğlanlarda 10, qızlarda 5 çəki dərəcəsi üzrə mükafatçılar müəyyənləşəcək. Çempionata respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarının klublarını, həmçinin idman cəmiyyətlərini təmsil edən 58 komandanın 276 boksçusu qatılıb. Döyüşləri yerli hakimlərlə yanaşı, xarici referilər də idarə edirlər.

Yarışda qaliblərin adına fevralın 15-də aydınlıq gələcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Terens Krouford 100 milyon dollar qarşılığında belə rinqə qayıtmayacağını deyib
20:43
Boks

Terens Krouford 100 milyon dollar qarşılığında belə rinqə qayıtmayacağını deyib

38 yaşlı Krouford ötən il dekabrın 17-də karyerasını bitirdiyini bildirib
Boks üzrə Azərbaycan çempionatının ilk günü başa çatıb
20:02
Boks

Boks üzrə Azərbaycan çempionatının ilk günü başa çatıb - FOTO

Yarışın qaliblərinin adına fevralın 15-də aydınlıq gələcək
Boks yığmasına düşəcək adlar müəyyənləşəcək
8 Fevral 18:11
Boks

Boks yığmasına düşəcək adlar müəyyənləşəcək

Gənc boksçular ölkə çempionatında rinqə çıxırlar
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq
Azərbaycanlı hakim Səudiyyə Ərəbistanı çempionatına dəvət alıb
3 Fevral 15:13
Boks

Azərbaycanlı hakim Səudiyyə Ərəbistanı çempionatına dəvət alıb

Beynəlxalq dərəcəli referi bununla bağlı yerli federasiyadan xüsusi dəvət alıb
Əfsanəvi kikboksçu Usiklə döyüş ideyasını dəstəkləyib
2 Fevral 20:40
Boks

Əfsanəvi kikboksçu Usiklə döyüş ideyasını dəstəkləyib

Verhoven bütün dövrlərin ən böyük kikboksçularından biri hesab olunur

Ən çox oxunanlar

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 Fevral 02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü