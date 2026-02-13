13 Fevral 2026
Azərbaycan çempionatı: Oğlan boksçular arasında yarımfinalçılar müəyyənləşib - FOTO

Boks
Xəbərlər
13 Fevral 2026 21:38
96
Azərbaycan çempionatı: Oğlan boksçular arasında yarımfinalçılar müəyyənləşib

U-19 Azərbaycan çempionatında oğlan boksçuların mübarizəsində 1/4 final mərhələsinin görüşlərinə yekun vurulub.

İdman.Biz bildirir ki, 60 komandanın iştirakı ilə Boks Mərkəzində təşkil edilən yarışın 5-ci günündə 44 döyüş baş tutub.

Oğlan boksçular arasında 10 çəki dərəcəsi üzrə keçirilən qarşılaşmalardan sonra yarımfinalçıların adlarına aydınlıq gəlib. Qələbə qazanan boksçular bununla da özləri üçün ən azı bürünc medalı özləri üçün təmin ediblər.

Qız boksçuların yarışında isə daha 2 çəkidə finalçılar dəqiqləşib. 54 kq-da məğlub olanlar çempionatı 3-cü yerdə bitiriblər.

Qeyd edək ki, sabah oğlan idmançılar yarımfinal, qızlar final döyüşlərinə çıxacaqlar. Sonuncular, həmçinin 4 çəkidə bürünc medalçıları da müəyyənləşdirəcəklər.

U-19 Azərbaycan çempionatı

13 fevral

Qızlar

51 kq

1/2 final

Jalə Həsənova (“Zərbə” BİK) – Muradova Laləzar (Şabran) – ikinci qalib gəlib

Ruqiyyə Məmmədli (“AZSport” BK) – Əminə Tağı (DİN İC) – ikinci qalib gəlib

54 kq

Zəhra Səlimzadə (“Abşeron” BK) – Zəhra Məmmədova (RİM-1) – 1:4

Aylin Nəcəfova (“Neftçi” İK) – Aysu Mikayılova (Sumqayıt) – 3:2

Oğlanlar

1/4 final

50 kq

Nüsrət Rəhimli (Ağcabədi) – Əli Əliyev (Gəncə) – ikinci qalib gəlib

Nicat Əmirli (“Cənub” İK) – Hüseyn Quliyev (RKİM) – ikinci mərhələ adlayıb

Məhəmməd Rəsulov (RKİM) – Hüseyn Məhərrəmov (“AZSport” BK) – 0:5

Zöhrab Dərgahov (MOİK) – Kərəm Qocayev (MOİK) – ikinci ikinci mərhələ adlayıb

55 kq

Şamil Nəcəfov (Pirşağı-Kürdəxanı İK) – İmran Axundov (“Dəmir Yumruq” BİK) – 0:5

Məhəmmədəli Kərimli (NMH BK) – Əli Mayılzadə (DİN İC) – ikinci qalib gəlib

Şahin Mustafayev (Gəncə) – Nihat Qasımov (RKİM) – 0:5

Aydın Qasımov (Mingəçevir) – Zakir Həsənzadə (Gəncə) – 5:0

60 kq

Sübhan Babayev (RİM-1) – Ramal Zeynallı (DİN İC) – 5:0

Əli Baxışov (“Dəmir Yumruq” BİK) – Baqir Əmirxanlı (“Neftçi” İK) – ikinci diskvalifikasiya olunub

Əflatun İsmiyev (Sumqayıt) – Vaqif Paşayev (UGM-7) – birinci qalib gəlib

Toğrul Quliyev (“Qızıl əlcək” İK) – Raul Heydərli (“Neftçi” İK) – 3:1

65 kq

Şahin Aslanov (UGM-7) – Nihat Ağayev (“Neftçi” İK) – 4:1

Haqverdi Həsənov (“Neftçi” İK) – Təşkilat Quliyev (Sumqayıt) – 5:0

Vüsal Xəlilov (RİM-1) – Onur Əlizadə (“Berzloy” İK) – 5:0

İslam Tağıyev (“Neftçi” İK) – Tamerlan Əlimzanov (MOİK) – 0:5

70 kq

Dəniz Zeynalov (“Qızıl əlcək” İK) – Nurlan Süleymanov (“Abşeron” BK) – 5:0

Seydəmir Quliyev (RİM-1) – Adil Zalov (“Qızıl əlcək” İK) – 0:5

Rza Rzayev (Gəncə) – Raul Əsədullayev (Lənkəran) – 5:0

Oqtay İsmayılov (Z-1 İK) – Valeh Eyvazlı (“Qızıl əlcək” İK) – 0:5

75 kq

Cavidan Əliyev (Göygöl) – Şahin Hüseynov (“Zərbə” BİK) – 5:0

Şükür Bayramov (Gəncə) – Pünhan Qurbanlı (Şirvan) – 1:4

Renat Qiyaslı (DİN İC) – Ülvi Novruzov (“Qızıl əlcək” İK) – 4:1

Cəfər Bağırov (Sumqayıt) – Sarvan Abdullazadə (RKİM) – ikinci qalib gəlib

80 kq

Nicat İmanov (“Qızıl əlcək” İK) – Tofiq Cəfərov (AzTU) – birinci mərhələ adlayıb

Məsud Əli (“Zərbə” BİK) – İsmayıl Vəliyev (RKİM) – ikinci qalib gəlib

Fuad Abbasov (Sumqayıt) – Ümid Cəfərzadə (“Qələbə2020” İK) – birinci qalib gəlib

İmamsalehizaman Salmanov (Gəncə) – Orxan Paşalı (RİM-1) – birinci qalib gəlib

85 kq

Raul Mehdiyev (Mingəçevir) – Murad Həsənli (Pirşağı-Kürdəxanı İK) – birinci qalib gəlib

Heydər Əzməmmədov (Sumqayıt) – Rəşid Səfərov (“Qızıl əlcək” İK) – ikinci diskvalifasiya olunub

Səid Bəkiyev (“Zərbə” BİK) – İbrahim Nağıyev (Gəncə) – 3:0

Sahəddin Həsənli (RKİM) – Nail Abbasov (“Neftçi” İK) – 0:5

90 kq

Musa Babayev (RRB BK) – Qulam Baxşıyev (Astara) – ikinci qalib gəlib

Cəfər Cəlilov (“Neftçi” İK) – Əli Məmmədzadə (KNOUT) – ikinci qalib gəlib

Amir Abbasov (Z-1 İK) – Şamil Paşayev (Gəncə) – birinci qalib gəlib

Zaur Səmədov (“Qızıl əlcək” İK) – Məhəmməd Fətullayev (Lənkəran UGİŞM) – birinci qalib gəlib

+90 kq

Məhəmməd Cəfərov (Z-1 İK) – Məhəmməd Qəribəliyev (“Qələbə2020” İK) – birinci qalib gəlib

Cavid Babayev (KNOUT) – Nurəddin Hacıyev (RKİM) – birinci qalib gəlib

Mahir Kərimli (“Qızıl Əlcək” İK) – Səfdər Məmmədzadə (“Neftçi” İKÇ) – ikinci mərhələ adlayıb

Sarvan Səlimli (Mingəçevir) – Rəsul Əliyev (“Qızıl əlcək” İK) – birinci qalib gəlib

