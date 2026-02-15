15 Fevral 2026
AZ

Azərbaycanlı döyüşçü “RCC Boxing Promotions” turnirində debüt döyüşünü qazandı - VİDEO

Boks
Xəbərlər
15 Fevral 2026 09:17
55
Azərbaycanlı döyüşçü “RCC Boxing Promotions” turnirində debüt döyüşünü qazandı - VİDEO

Tanınmış azərbaycanlı döyüşçü Xəyal Caniyev peşəkar boksda özünü uğurla sınayaraq karyerasında yeni səhifə açıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, döyüş Çelyabinskdə, “Traktor” buz arenasında “RCC Boxing Promotions” gecəsi çərçivəsində baş tutub.

Caniyevin rəqibi təcrübəli boksçu Vasili Podnebesnı olub. Qarşılaşmanın yekununa əsasən hakimlər yekdil qərarla qələbəni Azərbaycan təmsilçisinə veriblər.

Qeyd edək ki, Caniyev muay-tay və MMA çıxışları ilə tanınır, daha əvvəl isə əfsanəvi Buakav Bançameki məğlub etməyi bacaran yeganə azərbaycanlı döyüşçü olub.

İdman.Biz

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Terens Krouford: “UFC heç vaxt boksdan yaxşı olmayacaq”
00:34
Boks

Terens Krouford: “UFC heç vaxt boksdan yaxşı olmayacaq”

38 yaşlı Krouford ötən il dekabrın 17-də karyerasını bitirib
MDB Oyunlarının 16 yaşlı boks üzrə çempionu Bakıda vəfat edib
14 Fevral 22:39
Boks

MDB Oyunlarının 16 yaşlı boks üzrə çempionu Bakıda vəfat edib

Boksçu sparrinq zamanı yıxılıb, daha sonra 1 saylı Şəhər Kliniki Xəstəxanasına çatdırılsa da, orada vəfat edib
Qız boksçular arasında Azərbaycan çempionatı başa çatıb - FOTO
14 Fevral 16:40
Boks

Qız boksçular arasında Azərbaycan çempionatı başa çatıb - FOTO

Yarışın yekununa əsasən beş çəkidə ölkənin ən güclüləri bəlli olub

Azərbaycan çempionatı: Oğlan boksçular arasında yarımfinalçılar müəyyənləşib
13 Fevral 21:38
Boks

Azərbaycan çempionatı: Oğlan boksçular arasında yarımfinalçılar müəyyənləşib - FOTO

Qız boksçuların yarışında isə daha 2 çəkidə finalçılar dəqiqləşib
Boks üzrə Azərbaycan çempionatının üçüncü günündə 47 döyüş keçirilib
11 Fevral 21:18
Boks

Boks üzrə Azərbaycan çempionatının üçüncü günündə 47 döyüş keçirilib

Oğlan boksçuların mübarizəsində 60 kq və 65 kq-da 1/8, 70 kq-da 1/4 finalçılar müəyyənləşib
Boks üzrə Azərbaycan çempionatında ikinci günün görüşləri başa çatıb
10 Fevral 20:29
Boks

Boks üzrə Azərbaycan çempionatında ikinci günün görüşləri başa çatıb - FOTO

Yarışın qaliblərinin adına fevralın 15-də aydınlıq gələcək

Ən çox oxunanlar

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO
13 Fevral 17:20
Futbol

“Bu gün “Neftçi” “Qarabağ”a pas verdi, sabah isə...” - Bəhram Bağırzadənin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI + VİDEO

Əməkdar artist "Neftçi" "Qarabağ" qarşılaşmasının təxirəsalınmasına münasibət bildirib
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
14 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
“Real” növbəti mövsümdə Karvahalın yerinə Ximenesi fikirləşir - VİDEO
14 Fevral 07:05
Dünya futbolu

“Real” növbəti mövsümdə Karvahalın yerinə Ximenesi fikirləşir - VİDEO

34 yaşlı müdafiəçi 2013-cü ildən bəri “Real Madrid”də çıxış edir