Elnur Səmədov WBA versiyası üzrə müvəqqəti dünya çempionu oldu - VİDEO

Azərbaycanlı Elnur Səmədov ikinci yarımyüngül çəkidə WBA versiyası üzrə müvəqqəti dünya çempionu titulunu qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, titul döyüşü Çelyabinskdə “RCC Boxing Promotions” boks gecəsi çərçivəsində baş tutub.
Səmədovun rəqibi kolumbiyalı Con Lenon Qutyerres olub. Döyüş gərgin alınıb, lakin 11-ci raundun sonlarında azərbaycanlı rəqibini nokauta göndərərək qarşılaşmanı vaxtından əvvəl bitirib.
Bu qələbə sayəsində Səmədov WBA-nın müvəqqəti çempionu olub və 59 kq-a qədər çəkidə təşkilatın tam çempionluq kəməri uğrunda məcburi iddiaçı statusu qazanıb.
Döyüş zamanı WBA-nın 59 kq-a qədər çəkidə tam dünya çempionu britaniyalı Ceyms Dikkens idi. Təşkilat məcburi müdafiəni təyin etdiyi zaman məhz onunla Səmədov müvəqqəti çempion kimi WBA-nın tam kəməri uğrunda birləşdirici döyüş keçirməlidir.