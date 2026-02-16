16 Fevral 2026
Ağası Məmmədovun 16 yaşlı boksçunun qəfil ölümü ilə bağlı İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

16 Fevral 2026 18:14
16 yaşlı boksçu Əli Ruşanovun qəfil vəfatı ölkənin idman ictimaiyyətini sarsıdıb.

İdman.Biz-in xahişi ilə yeniyetmələrdən ibarət yığmanın baş məşqçisi, dünya çempionu Ağası Məmmədov mərhum idmançı ilə bağlı xatirələrini bölüşüb.

“Əli Mingəçevirdən idi. Onun şəxsi məşqçisi atası olub. Hələ də ona zəng etməyə özümdə güc tapa bilmirəm. Bu oğlana çox bağlanmışdım - tez-tez ünsiyyətdə olur, zarafatlaşırdıq. Əli son dərəcə tərbiyəli, nəzakətli və həyat dolu insan idi. Mən onu çox sevirdim... Bağışlayın, indi onun haqqında danışmaq mənim üçün həqiqətən çox ağırdır”, -deyə Ağası Məmmədov bildirib.

Xatırladaq ki, fevralın 14-də şəxsi məşqçilərin təşəbbüsü ilə iki gənc idmançı — Vaqif Məmmədli və Əli Ruşanov arasında sparrinq döyüşü keçirilib. Qarşılaşma təxminən yeddi dəqiqə davam edib.

Döyüş zamanı Ruşanov huşunu itirərək rinqə yıxılıb. Hadisə yerinə dərhal təcili tibbi yardım briqadası çağırılıb. İdmançı 1 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasına çatdırılıb, lakin həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyiblər.

