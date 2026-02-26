Terens Krouford Tayson-Pol döyüşünü “danışılmış” adlandırıb

Məğlubiyyətsiz amerikalı boksçu Terens Krouford Mayk Tayson və Ceyk Pol arasındakı döyüşün dürüstlüyünə şübhə ilə yanaşdığını bildirib.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, Krouford hesab edir ki, rinqdə baş verənlər əsl döyüşdən daha çox səhnələşdirilmiş tamaşaya bənzəyirmiş.
“Bir ikonanın getməsini görmək ürək ağrıdıcıdır. O, orada olmamalı idi. Taysonun əlcəklərini belə dişlədiyini heç vaxt görməmişəm - o, onu vurmamaq üçün əlindən gələni edirdi. Düşünürəm ki, döyüş sabit idi. Bütün əlaqələri və statusu nəzərə alınmaqla, insanlar onun pul qazanması üçün başqa bir yol tapa bilərdilər. Ceykin bu cür çıxışından sonra o, heç vaxt Meyvezerə zərbə endirə bilməyəcək”, - Krouford Co Roqanın podkastında deyib.
Tayson və Pol arasındakı döyüş 2024-cü ilin noyabr ayında baş tutub. Döyüş səkkiz raundun hamısında (hər biri iki dəqiqə) davam edib və Ceyk yekdil qərarla qələbə qazanıb.