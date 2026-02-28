28 Fevral 2026
U-17 Azərbaycan çempionatında qız boksçuların yarışı başa çatıb - FOTO

28 Fevral 2026 16:50
Yeniyetmələr arasında Azərbaycan çempionatında qız boksçuların mübarizəsinə yekun vurulub.

İdman.Biz xəbər verir ki, Boks Mərkəzində təşkil olunan yarışda doqquz çəki dərəcəsi üzrə mükafatçılar müəyyənləşib.

Nigar Babazadə, Aysel Fərəcova, Aydan İsmayıllı, Leyla Mahmudlu, Alsu Cəfərova, Cəmilə Muradlı, Zöhrə İmanova, Fidan Bakarova və Xumar Cəfərli U-17 Azərbaycan çempionatının qalibi adına yiyələniblər.

U-17 Azərbaycan çempionatı

Qızlar

44 kq

3-cü yer uğrunda

İlayda Allahquliyeva (Sumqayıt) – Minayə Gözəlova (“Qızıl əlcək” İK) – ikinci qalib elan olunub

Final

Səminə Səmədzadə (Astara) – Nigar Babazadə (RKİM) – 1:4

46 kq

3-cü yer uğrunda

Vəfa Çıraqlı (“Qızıl əlcək” İK) – Esmira Nəhmətova (“Səbail” İK) – birinci qalib elan olunub

Final

Aysan Miriyeva (RİM-1) – Aysel Fərəcova (RİM-1) – 1:4

48 kq

3-cü yer uğrunda

Zərinə Vəlizadə (888 BK) – Tunca Mürşüdova (Şabran)

Final

Yeganə Rəhimova (“Qızıl əlcək” İK) – Aydan İsmayıllı (“Neftçi” İK) – 1:4

50 kq

3-cü yer uğrunda

Xədicə Vəlizadə (“Alp Turan” İK) – Yağmur Şahniyarova (Hövsan OİK) – 1:4

Final

Leyla Mahmudlu (DİN İC) – Fatimə Məmmədli (“AzSport” BK) – 5:0

52 kq

3-cü yer uğrunda

Jasmin Əmirova (“Berzloy” İK) – Ayan Novruzlu (RM İK) – ikinci qalib gəlib

Final

Alsu Cəfərova (FHN İK) – Kəmalə Həsənova (DİN İC) – 5:0

57 kq

3-cü yer uğrunda

Nazlı Cəfərzadə (DİN İC) – Fatimə Əliyeva (“Ağa” İK) – ikinci qalib gəlib

Final

Emiliya Beydullayeva (“Firuz” BK) – Cəmilə Muradlı (Sumqayıt) – 0:5

63 kq

3-cü yer uğrunda

Duyğu Əliyeva (“Roman” İK) – Aylin Əsgərova (Gəncə OİK) – birinci qalib elan olunub

Final

Zöhrə İmanova (Ağstafa) – Gülşən Rüstəmzadə (“Rmona” İK) – birinci qalib gəlib

66 kq

3-cü yer uğrunda

Aynur Vəlizadə (“Qızıl əlcək” İK) – Qızbəs Yusubova (DİN İC) – ikinci qalib gəlib

Final

Səma Abbasova (“Dəmir Yumruq” BİK) – Fidan Bakarova (Sumqayıt) – 0:5

80 kq

3-cü yer uğrunda

Nuray Əlimərdanova (Şabran) – Ayan Cəfərova (Lənkəran-Təhsil) – birinci qalib gəlib

Final

Xumar Cəfərli (Şabran) – Rəmziyə Cəfərova (“AzSport” BK) – 5:0

İdman.Biz
