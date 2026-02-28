U-17 Azərbaycan çempionatında qız boksçuların yarışı başa çatıb - FOTO

Yeniyetmələr arasında Azərbaycan çempionatında qız boksçuların mübarizəsinə yekun vurulub.
İdman.Biz xəbər verir ki, Boks Mərkəzində təşkil olunan yarışda doqquz çəki dərəcəsi üzrə mükafatçılar müəyyənləşib.
Nigar Babazadə, Aysel Fərəcova, Aydan İsmayıllı, Leyla Mahmudlu, Alsu Cəfərova, Cəmilə Muradlı, Zöhrə İmanova, Fidan Bakarova və Xumar Cəfərli U-17 Azərbaycan çempionatının qalibi adına yiyələniblər.
U-17 Azərbaycan çempionatı
Qızlar
44 kq
3-cü yer uğrunda
İlayda Allahquliyeva (Sumqayıt) – Minayə Gözəlova (“Qızıl əlcək” İK) – ikinci qalib elan olunub
Final
Səminə Səmədzadə (Astara) – Nigar Babazadə (RKİM) – 1:4
46 kq
3-cü yer uğrunda
Vəfa Çıraqlı (“Qızıl əlcək” İK) – Esmira Nəhmətova (“Səbail” İK) – birinci qalib elan olunub
Final
Aysan Miriyeva (RİM-1) – Aysel Fərəcova (RİM-1) – 1:4
48 kq
3-cü yer uğrunda
Zərinə Vəlizadə (888 BK) – Tunca Mürşüdova (Şabran)
Final
Yeganə Rəhimova (“Qızıl əlcək” İK) – Aydan İsmayıllı (“Neftçi” İK) – 1:4
50 kq
3-cü yer uğrunda
Xədicə Vəlizadə (“Alp Turan” İK) – Yağmur Şahniyarova (Hövsan OİK) – 1:4
Final
Leyla Mahmudlu (DİN İC) – Fatimə Məmmədli (“AzSport” BK) – 5:0
52 kq
3-cü yer uğrunda
Jasmin Əmirova (“Berzloy” İK) – Ayan Novruzlu (RM İK) – ikinci qalib gəlib
Final
Alsu Cəfərova (FHN İK) – Kəmalə Həsənova (DİN İC) – 5:0
57 kq
3-cü yer uğrunda
Nazlı Cəfərzadə (DİN İC) – Fatimə Əliyeva (“Ağa” İK) – ikinci qalib gəlib
Final
Emiliya Beydullayeva (“Firuz” BK) – Cəmilə Muradlı (Sumqayıt) – 0:5
63 kq
3-cü yer uğrunda
Duyğu Əliyeva (“Roman” İK) – Aylin Əsgərova (Gəncə OİK) – birinci qalib elan olunub
Final
Zöhrə İmanova (Ağstafa) – Gülşən Rüstəmzadə (“Rmona” İK) – birinci qalib gəlib
66 kq
3-cü yer uğrunda
Aynur Vəlizadə (“Qızıl əlcək” İK) – Qızbəs Yusubova (DİN İC) – ikinci qalib gəlib
Final
Səma Abbasova (“Dəmir Yumruq” BİK) – Fidan Bakarova (Sumqayıt) – 0:5
80 kq
3-cü yer uğrunda
Nuray Əlimərdanova (Şabran) – Ayan Cəfərova (Lənkəran-Təhsil) – birinci qalib gəlib
Final
Xumar Cəfərli (Şabran) – Rəmziyə Cəfərova (“AzSport” BK) – 5:0